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Днями можна очікувати засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" - Кірбі

Київ • УНН

 • 24614 перегляди

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про проведення нового засідання "Рамштайн" найближчими днями. Також очікується оголошення додаткового пакету безпекової допомоги для України.

Найближчими днями можна очікувати наступне засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн". Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

"Найближчими днями можна очікувати ... наступне засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн", - повідомив Кірбі.

Додамо

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України. Анонс нового пакету підтримки очікується протягом найближчих днів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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