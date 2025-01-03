Днями можна очікувати засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" - Кірбі

Найближчими днями можна очікувати наступне засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн". Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

"Найближчими днями можна очікувати ... наступне засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн", - повідомив Кірбі.

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Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України. Анонс нового пакету підтримки очікується протягом найближчих днів.