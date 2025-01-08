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Глава Минобороны Польши о "Рамштайне": возможно, это последняя встреча такого типа

Глава Минобороны Польши о "Рамштайне": возможно, это последняя встреча такого типа

Киев  •  УНН

 • 2605 просмотра

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Министр обороны Польши предполагает, что завтрашняя встреча «Рамштайн» может быть последней в текущем формате. На следующей неделе состоится встреча «большой пятерки» для обсуждения изменений после инаугурации Трампа.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предполагает, что завтрашняя встреча в формате "Рамштайн" может быть последней встречей "такого типа" и возможны изменения формата из-за новой администрации США, пишет УНН со ссылкой на 300 Polityka.  

Детали

"Завтра будет встреча в Рамштайн, в таком формате стран, которые поддерживают Украину. Это шире, чем НАТО, его создателем является Ллойд Остин, действующий министр обороны Соединенных Штатов, я хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы", - сказал на пресс-конференции министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация, видимо, предложит другую форму этих мероприятий. Я считаю, что НАТО должно взять на себя большее бремя, так же, как оно взяло на себя сейчас, начиная с этого года, большее бремя в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке", - продолжил он.

"Я пригласил министров обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии на понедельник на следующей неделе и с таким участием [...] через телекоммуникационную связь с министром Умеровым из Украины, конечно, так что в понедельник будет очень важной встреча "большой пятерки", мы также поговорим об этих изменениях, происходящих за рубежом, то есть инаугурация президента Трампа", - добавил он.

На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года8 янв. 2025, 00:17 • 21859 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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