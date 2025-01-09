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Украина получила от стран "Рамштайн" более 126 млрд долларов на оборону

Украина получила от стран "Рамштайн" более 126 млрд долларов на оборону

Киев  •  УНН

 • 11828 просмотра

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США и союзники выделили Украине более 126 млрд долларов помощи в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения. На заседании «Рамштайн» обсудят срочные потребности Украины в вооружении.

США и союзники, входящие в Контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" уже выделили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи по безопасности. Об этом на брифинге 8 января сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН

Детали 

Сингх напомнила, что сегодня, 9 января, глава Пентагона проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия. Она указала, что Контактная группа по вопросам обороны Украины, впервые созванная  Ллойдом Остином в апреле 2022 года, "сыграла важную роль в координации международной поддержки, направленной на оказание помощи Украине в защите ее суверенитета от неспровоцированной агрессии россии". 

На сегодня Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры выделили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года

- заявила заместитель спикера Пентагона.

Сингх  подчеркнула, что благодаря работе своих коалиций по наращиванию потенциала Контактная группа  также сыграла решающую роль в укреплении обороноспособности Украины и "создании надежных сил сдерживания, чтобы она могла защищаться и от будущей агрессии".

Также добавила, что на заседании "Рамштайн", представители стран будут обсуждать, какое вооружение срочно нужно Украине на поле боя, а также долгосрочные оборонные проекты. Речь идет о  системах ПВО, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике. 

Глава Минобороны Польши о "Рамштайне": возможно, это последняя встреча такого типа8 янв. 2025, 13:32 • 18668 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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