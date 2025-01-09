Украина получила от стран "Рамштайн" более 126 млрд долларов на оборону
Киев • УНН
США и союзники выделили Украине более 126 млрд долларов помощи в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения. На заседании «Рамштайн» обсудят срочные потребности Украины в вооружении.
США и союзники, входящие в Контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" уже выделили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи по безопасности. Об этом на брифинге 8 января сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.
Детали
Сингх напомнила, что сегодня, 9 января, глава Пентагона проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия. Она указала, что Контактная группа по вопросам обороны Украины, впервые созванная Ллойдом Остином в апреле 2022 года, "сыграла важную роль в координации международной поддержки, направленной на оказание помощи Украине в защите ее суверенитета от неспровоцированной агрессии россии".
На сегодня Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры выделили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года
Сингх подчеркнула, что благодаря работе своих коалиций по наращиванию потенциала Контактная группа также сыграла решающую роль в укреплении обороноспособности Украины и "создании надежных сил сдерживания, чтобы она могла защищаться и от будущей агрессии".
Также добавила, что на заседании "Рамштайн", представители стран будут обсуждать, какое вооружение срочно нужно Украине на поле боя, а также долгосрочные оборонные проекты. Речь идет о системах ПВО, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике.
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