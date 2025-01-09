Если россия достигнет своих целей в Украине, это дорого ей обойдется - глава Пентагона

Если кремлю удастся достичь своих целей в войне против Украины, это приведет к значительным потерям для самой россии в будущем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg News, передает УНН.

Детали

Глава Пентагона заявил, что несмотря на то, что россия сейчас, кажется, имеет преимущество в войне в Украине, кремль сталкивается со все большим количеством вызовов, которые усложнят закрепление его достижений в будущем.

Бытует мнение, что россия имеет все преимущества и обладает решающими козырями. Она имеет определенные преимущества, но это не означает, что она полностью доминирует в этой ситуации. А если она достигнет своих целей, это обойдется ей дорого в будущем - сказал Остин.

Эти обстоятельства, по его мнению, следует учитывать при любых попытках заключить перемирие, к которым может прибегнуть будущая администрация Дональда Трампа.

Он, напомним, заявлял, что хочет быстро завершить войну в Украине. По словам его советников, возможно заключение соглашения, которое оставит под контролем российского диктатора владимира путина почти 20% территории Украины, которую сейчас занимают российские войска. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в последнее время смягчил свою позицию, предположив, что его правительство может воспользоваться дипломатическими путями для возвращения захваченных территорий.

россияне также сталкиваются с трудностями. Они обращались к Северной Корее и Ирану за помощью, оружием, боеприпасами, а теперь и людьми - добавил Остин.

По данным Киева и союзников, Северная Корея отправила в россию тысячи военных. Тем временем Украина продолжает наращивать свои возможности для контрнаступления, отметил глава Пентагона.

Он добавил, что оккупация больших территорий Украины, даже после возможного перемирия, потребует от россии значительных ресурсов. Для удержания этих территорий россия должна будет привлечь большие наземные силы.

Ожидается, что Владимир Зеленский также примет участие во встрече оборонных чиновников в Рамштайне, где США представят последний пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов.

Также Остин отверг критику некоторых европейских и украинских чиновников, которые считали, что администрация президента Джо Байдена не имела четкой стратегии поддержки Украины.

Он подчеркнул, что эта стратегия помогла Украине выжить и защитить свое суверенное территориальное право. По его словам, потери россии за три года войны были "немыслимыми" для кремля, поскольку в начале полномасштабного вторжения никто не мог представить таких последствий.

Он также привел пример Сирии как одного из стратегических успехов в противостоянии с россией. Из-за того, что путин сосредоточил значительные ресурсы на войне в Украине, он не смог помочь своему союзнику - ныне свергнутому диктатору Башару Асаду.

Остин подчеркнул, что из-за потери доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии, которая была важной для российского военного присутствия на Ближнем Востоке, теперь под сомнением оказывается способность Путина поддерживать свои усилия в Африке.

Дополнение

Министр обороны Рустем Умеров накануне сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином "дорожную карту" сотрудничества с союзниками для военной помощи Украине как минимум до конца 2027 года

Украина получила от стран "Рамштайн" более 126 млрд долларов на оборону.