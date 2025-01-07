Порушення, які виявив аудит в АРМА, є наслідком неналежного керівництва - експерт

Висновки аудиту Рахункової палати в Агентстві з розшуку і менеджменту активів вказують на порушення використання бюджетних коштів, що свідчить про управлінські проблеми в АРМА. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько.

Ми бачимо, що у висновках Рахункової палати, що є порушення використання бюджетних коштів. Ми бачимо, що правоохоронні органи звертають свою увагу на неналежність виконання функціональних обов'язків в АРМА. Я вважаю, що це не сам орган виконує, а виконують державні службовці, які в ньому працюють. А відповідно, керівництво АРМА неналежним чином здійснювало використання таких коштів, - зазначив Чобітько.

Він також зазначив, що аудитори вказали на проблеми агентства у стосунках з правоохоронними органами. На його думку, відносини між правоохоронцями та АРМА повинні будуватися на взаємній повазі та відповідати їхнім законодавчим повноваженням.

Стосунки повинні бути в межах, передбачених законом про АРМА, і Кримінальним процесуальним кодексом України. Те, що вони виходять з площини, суспільство бачить, що вони неналежні, неналагоджені, це не йде на користь АРМА, - наголосив експерт.

Чобітько вважає, що висновки аудиту показали, що наразі необхідно зосередитися на здійсненні належного керівництва АРМА і обрати голову, який зможе управляти цим органом відповідно до закону. Адже персональну відповідальність за всі порушення, виявлені аудитом, несе керівник органу.

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Контекст

Голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".