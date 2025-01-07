Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

Выводы аудита Счетной палаты в Агентстве по розыску и менеджменту активов указывают на нарушения использования бюджетных средств, что свидетельствует об управленческих проблемах в АРМА. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Мы видим, что в выводах Счетной палаты, что есть нарушения использования бюджетных средств. Мы видим, что правоохранительные органы обращают свое внимание на ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей в АРМА. Я считаю, что это не сам орган выполняет, а выполняют государственные служащие, которые в нем работают. А соответственно, руководство АРМА ненадлежащим образом осуществляло использование таких средств, - отметил Чобитько.

Он также отметил, что аудиторы указали на проблемы агентства в отношениях с правоохранительными органами. По его мнению, отношения между правоохранителями и АРМА должны строиться на взаимном уважении и соответствовать их законодательным полномочиям.

Отношения должны быть в пределах, предусмотренных законом об АРМА, и Уголовным процессуальным кодексом Украины. То, что они выходят из плоскости, общество видит, что они ненадлежащие, неналаженные, это не идет на пользу АРМА, - подчеркнул эксперт.

Чобитько считает, что выводы аудита показали, что сейчас необходимо сосредоточиться на осуществлении надлежащего руководства АРМА и избрать председателя, который сможет управлять этим органом в соответствии с законом. Ведь персональную ответственность за все нарушения, выявленные аудитом, несет руководитель органа.

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Контекст

Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».