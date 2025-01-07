Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
Киев • УНН
Адвокат Игорь Чобитько прокомментировал результаты аудита Счетной палаты в АРМА. По его словам, выявленные нарушения использования бюджетных средств являются следствием ненадлежащего руководства агентством.
Выводы аудита Счетной палаты в Агентстве по розыску и менеджменту активов указывают на нарушения использования бюджетных средств, что свидетельствует об управленческих проблемах в АРМА. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.
Мы видим, что в выводах Счетной палаты, что есть нарушения использования бюджетных средств. Мы видим, что правоохранительные органы обращают свое внимание на ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей в АРМА. Я считаю, что это не сам орган выполняет, а выполняют государственные служащие, которые в нем работают. А соответственно, руководство АРМА ненадлежащим образом осуществляло использование таких средств,
Он также отметил, что аудиторы указали на проблемы агентства в отношениях с правоохранительными органами. По его мнению, отношения между правоохранителями и АРМА должны строиться на взаимном уважении и соответствовать их законодательным полномочиям.
Отношения должны быть в пределах, предусмотренных законом об АРМА, и Уголовным процессуальным кодексом Украины. То, что они выходят из плоскости, общество видит, что они ненадлежащие, неналаженные, это не идет на пользу АРМА,
Чобитько считает, что выводы аудита показали, что сейчас необходимо сосредоточиться на осуществлении надлежащего руководства АРМА и избрать председателя, который сможет управлять этим органом в соответствии с законом. Ведь персональную ответственность за все нарушения, выявленные аудитом, несет руководитель органа.
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Контекст
Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.
В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.
Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».