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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

Киев  •  УНН

 • 15119 просмотра

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АРМА подписала соглашение с Государственным космическим агентством для получения доступа к спутниковым снимкам арестованных активов. Эксперты сомневаются в эффективности этой инициативы и считают, что она отвлекает от реальных проблем агентства.

Агентство по розыску и управлению активами решило покорять новые горизонты — буквально. Глава АРМА Елена Дума объявила о подписании соглашения с Государственным космическим агентством Украины, благодаря которому агентство получит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Звучит амбициозно, но имеет ли это какую-либо практическую основу, разбирался УНН.

Елена Дума в своем сообщении в тг-канале пообещала, что благодаря космическим снимкам агентство сможет видеть "высококачественные снимки объектов, находящихся в управлении АРМА - как актуальные, так и в ретроспективе". По ее словам, это позволит:

  • отслеживать с космоса преступные активы по всему миру;
    • предоставлять управляющим возможность дистанционно осматривать объекты перед участием в конкурсах;
      • оперативно фиксировать состояние и возможные разрушения арестованного имущества.

        Звучит убедительно, но вряд ли реалистично. Как именно спутниковые снимки помогут, например, оценить состояние замороженных банковских счетов или корпоративных прав? Или, возможно, с космоса лучше видно состояние арестованных вагонов.

        Аудит Счетной палаты выявил существенные недостатки в работе АРМА, включая неполные данные в Едином реестре арестованных активов и несовершенство существующих механизмов отбора управляющих и оценщиков имущества. Но вместо реальных реформ АРМА сосредотачивает внимание на громких инициативах. Вместо того, чтобы решать насущные проблемы — например, наладить работу с правоохранительными органами или усовершенствовать процедуры конкурсов для управляющих, агентство делает ставку на космос.

        Возникает закономерный вопрос: не является ли это очередной попыткой АРМА привлечь внимание к себе, отвлекая общественность от реальных провалов в работе агентства? Елена Дума уже не в первый раз пытается создать иллюзию инновационной деятельности.

        Заявления главы АРМА об "отслеживании активов в любой точке мира" звучат скорее как сюжет для научно-фантастического сериала, чем реальный план действий. И хотя сотрудничество с Государственным космическим агентством выглядит эффектно, оно, скорее всего, не решит ни одной из насущных проблем, стоящих перед АРМА.

        Несмотря на громкие заявления о "космическом прорыве", главный вопрос остается открытым: станет ли эта инициатива реальным инструментом в работе агентства, или так и останется очередной попыткой создать иллюзию успеха?

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Криминал и ЧПпубликации
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