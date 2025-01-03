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АРМА ігнорує висновки аудиторів: замість усунення недоліків в Реєстрі арештованих активів буде новий дизайн

АРМА ігнорує висновки аудиторів: замість усунення недоліків в Реєстрі арештованих активів буде новий дизайн

Київ • УНН

 • 238993 перегляди

Рахункова палата виявила відсутність повної інформації про арештовані активи в реєстрі АРМА. Агентство анонсувало оновлення системи, яке фокусується на дизайні та інтерфейсі, а не на усуненні виявлених проблем.

Аудит Рахункової палати в Агентстві з розшуку і менеджменту активів виявив, що у Єдиному державному реєстрі арештованих активів відсутня повна інформація про майно. У відповідь на це АРМА анонсувала оновлення реєстру, однак, замість усунення проблем, зміни стосуватимуться здебільшого зовнішнього вигляду та функціональності інтерфейсу, пише УНН.

Деталі

Аудит Рахункової палати в АРМА вказав на значні проблеми в роботі Єдиного реєстру арештованих активів.

"Аудит виявив, що в Єдиному державному реєстрі активів відсутня повна інформація про активи, що призводить до викривлення даних про їхню вартість", - йдеться у повідомленні Рахункової палати.

Після цього Агентство з розшуку і менеджменту активів анонсувало оновлення реєстру, яке запрацює у січні 2025 року. Однак, замість усунення проблем, виявлених аудиторами, зміни стосуватимуться здебільшого зовнішнього вигляду та функціональності інтерфейсу. У заяві агентства акцент зроблено на покращенні дизайну, нових фільтрах пошуку та розділі статистики, що спрямовані на зручність користувачів.

Серед ключових змін, які анонсувало агентство, — додавання інформації про військові облігації, розпорядження Кабміну щодо передачі стратегічних активів в управління та нові інструменти для службового користування. Проте про усунення дефіциту даних, який підкреслила Рахункова палата, не йдеться.

Нагадаємо, аудитори наголосили, що відсутність повної інформації в реєстрі спотворює реальну картину вартості активів і створює ризики для ефективного управління ними. Це також може сприяти недовіру до роботи агентства.

Таким чином, анонсоване оновлення реєстру більше нагадує спробу продемонструвати "перемогу", ніж реальне вирішення проблем, виявлених аудиторами.

Додамо

Голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

У Агентстві з розшуку і менеджменту активів вирішили не коментувати зауваження Transparency International Ukraine про "суперечливу комунікацію" з боку посадових осіб органу, а натомість розповіли про свої "досягнення" у розробленні законопроєктів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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