АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

Аудит Счетной палаты в Агентстве по розыску и менеджменту активов обнаружил, что в Едином государственном реестре арестованных активов отсутствует полная информация об имуществе. В ответ на это АРМА анонсировала обновление реестра, однако, вместо устранения проблем, изменения будут касаться в основном внешнего вида и функциональности интерфейса, пишет УНН.

Детали

Аудит Счетной палаты в АРМА указал на значительные проблемы в работе Единого реестра арестованных активов.

«Аудит выявил, что в Едином государственном реестре активов отсутствует полная информация об активах, что приводит к искажению данных об их стоимости», - говорится в сообщении Счетной палаты.

После этого Агентство по розыску и менеджменту активов анонсировало обновление реестра, которое заработает в январе 2025 года. Однако, вместо устранения проблем, выявленных аудиторами, изменения будут касаться в основном внешнего вида и функциональности интерфейса. В заявлении агентства акцент сделан на улучшении дизайна, новых фильтрах поиска и разделе статистики, направленных на удобство пользователей.

Среди ключевых изменений, которые анонсировало агентство, - добавление информации о военных облигациях, распоряжение Кабмина о передаче стратегических активов в управление и новые инструменты для служебного пользования. Однако об устранении дефицита данных, который подчеркнула Счетная палата, речь не идет.

Напомним, аудиторы отметили, что отсутствие полной информации в реестре искажает реальную картину стоимости активов и создает риски для эффективного управления ими. Это также может способствовать недоверию к работе агентства.

Таким образом, анонсированное обновление реестра больше напоминает попытку продемонстрировать «победу», чем реальное решение проблем, выявленных аудиторами.

Добавим

Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о «противоречивой коммуникации» со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих «достижениях» в разработке законопроектов.