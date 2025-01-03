АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
14:34 • 3591 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
11:19 • 92137 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 115666 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 186559 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 163716 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 159950 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 125732 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 120127 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 133182 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 162301 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На деревню в Кении упало полтонны космического мусора

На деревню в Кении упало полтонны космического мусора

 • 31330 просмотра
На Киевщине от обломков «шахеда» погиб водитель грузовика

На Киевщине от обломков «шахеда» погиб водитель грузовика

 • 36537 просмотра
Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

 • 102449 просмотра
Количество пострадавших от атаки рф дронами в Киевской области возросло

Количество пострадавших от атаки рф дронами в Киевской области возросло

 • 25232 просмотра
Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

09:04 • 67010 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

14:14 • 11119 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

11:19 • 92143 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 119196 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 186560 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 189226 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

13:48 • 8534 просмотра
Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

09:04 • 67010 просмотра
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

 • 92180 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 102105 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 103210 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

Киев  •  УНН

 • 9967 просмотра

Read in English

Счетная палата обнаружила отсутствие полной информации об арестованных активах в реестре АРМА. Агентство анонсировало обновление системы, которое фокусируется на дизайне и интерфейсе, а не на устранении выявленных проблем.

Аудит Счетной палаты в Агентстве по розыску и менеджменту активов обнаружил, что в Едином государственном реестре арестованных активов отсутствует полная информация об имуществе. В ответ на это АРМА анонсировала обновление реестра, однако, вместо устранения проблем, изменения будут касаться в основном внешнего вида и функциональности интерфейса, пишет УНН.

Детали

Аудит Счетной палаты в АРМА указал на значительные проблемы в работе Единого реестра арестованных активов.

«Аудит выявил, что в Едином государственном реестре активов отсутствует полная информация об активах, что приводит к искажению данных об их стоимости», - говорится в сообщении Счетной палаты.

После этого Агентство по розыску и менеджменту активов анонсировало обновление реестра, которое заработает в январе 2025 года. Однако, вместо устранения проблем, выявленных аудиторами, изменения будут касаться в основном внешнего вида и функциональности интерфейса. В заявлении агентства акцент сделан на улучшении дизайна, новых фильтрах поиска и разделе статистики, направленных на удобство пользователей.

Среди ключевых изменений, которые анонсировало агентство, - добавление информации о военных облигациях, распоряжение Кабмина о передаче стратегических активов в управление и новые инструменты для служебного пользования. Однако об устранении дефицита данных, который подчеркнула Счетная палата, речь не идет.

Напомним, аудиторы отметили, что отсутствие полной информации в реестре искажает реальную картину стоимости активов и создает риски для эффективного управления ими. Это также может способствовать недоверию к работе агентства.

Таким образом, анонсированное обновление реестра больше напоминает попытку продемонстрировать «победу», чем реальное решение проблем, выявленных аудиторами.

Добавим

Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о «противоречивой коммуникации» со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих «достижениях» в разработке законопроектов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикапубликации
ukrainaУкраина