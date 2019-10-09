Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Решение об отправке американских войск на Ближний Восток было худшим решением за всю историю страны, написал президент Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter. По словам Трампа, США не следовало приходить на Ближний Восток, передает УНН.
“Соединенные Штаты потратили 8 трлн долларов на ведение военных действий и полицейскую деятельность на Ближнем Востоке. Тысячи наших отличных солдат погибли или получили ранения. Миллионы человек погибли на стороне”, — написал Трамп, напомнив, что поводом для вторжения американских войск в Ирак стали опровергнутые позднее сообщения о разработке там оружия массового уничтожения.
Трамп также отметил, что боевые действия между различными группировками продолжались на Ближнем Востоке “сотни лет” и США не нужно было вмешиваться.
“Теперь мы медленно и осторожно возвращаем наших прекрасных солдат и военную технику домой”, — отметил Трамп. “Эти глупые бесконечные войны для нас закончены!”, — добавил президент США.
США вступили в борьбу против “Исламского государства” в Сирии в 2014 году, соответствующее решение принял предшественник Трампа Барак Обама. В соседний Ирак американские войска вторглись в 2003 году с целью свержения власти Саддама Хусейна.
Вторжение войск США в Ирак, 2003 год:
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии, где сосредоточены силы курдских “Отрядов Народной самообороны”, которых Анкара считает террористами. США, которые расценивают курдов как союзников в борьбе с террористической организацией “Исламское государство”, не поддержали запланированную операцию и отказались в ней участвовать.
.... IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019
Как сообщал УНН, Турция официально объявила о начале военных действий в Сирии.