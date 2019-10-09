Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 35324 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 79025 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 123703 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 115809 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66242 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73450 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187293 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150555 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158708 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138662 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
46%
Популярные новости

На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение

15 апреля, 18:42 • 4478 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 10498 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 3352 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 3904 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 3084 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 123708 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 115813 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 89248 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 101011 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 131000 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 9024 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12070 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14693 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17538 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19412 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США

Киев • УНН

 • 12755 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Решение об отправке американских войск на Ближний Восток было худшим решением за всю историю страны, написал президент Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter. По словам Трампа, США не следовало приходить на Ближний Восток, передает УНН.

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США

“Соединенные Штаты потратили 8 трлн долларов на ведение военных действий и полицейскую деятельность на Ближнем Востоке. Тысячи наших отличных солдат погибли или получили ранения. Миллионы человек погибли на стороне”, — написал Трамп, напомнив, что поводом для вторжения американских войск в Ирак стали опровергнутые позднее сообщения о разработке там оружия массового уничтожения.

Трамп также отметил, что боевые действия между различными группировками продолжались на Ближнем Востоке “сотни лет” и США не нужно было вмешиваться.

“Теперь мы медленно и осторожно возвращаем наших прекрасных солдат и военную технику домой”, — отметил Трамп. “Эти глупые бесконечные войны для нас закончены!”, — добавил президент США.

США вступили в борьбу против “Исламского государства” в Сирии в 2014 году, соответствующее решение принял предшественник Трампа Барак Обама. В соседний Ирак американские войска вторглись в 2003 году с целью свержения власти Саддама Хусейна.

Вторжение войск США в Ирак, 2003 год:

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии, где сосредоточены силы курдских “Отрядов Народной самообороны”, которых Анкара считает террористами. США, которые расценивают курдов как союзников в борьбе с террористической организацией “Исламское государство”, не поддержали запланированную операцию и отказались в ней участвовать.

.... IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Как сообщал УНН, Турция официально объявила о начале военных действий в Сирии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96