Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США

“Соединенные Штаты потратили 8 трлн долларов на ведение военных действий и полицейскую деятельность на Ближнем Востоке. Тысячи наших отличных солдат погибли или получили ранения. Миллионы человек погибли на стороне”, — написал Трамп, напомнив, что поводом для вторжения американских войск в Ирак стали опровергнутые позднее сообщения о разработке там оружия массового уничтожения.

Трамп также отметил, что боевые действия между различными группировками продолжались на Ближнем Востоке “сотни лет” и США не нужно было вмешиваться.

“Теперь мы медленно и осторожно возвращаем наших прекрасных солдат и военную технику домой”, — отметил Трамп. “Эти глупые бесконечные войны для нас закончены!”, — добавил президент США.

США вступили в борьбу против “Исламского государства” в Сирии в 2014 году, соответствующее решение принял предшественник Трампа Барак Обама. В соседний Ирак американские войска вторглись в 2003 году с целью свержения власти Саддама Хусейна.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии, где сосредоточены силы курдских “Отрядов Народной самообороны”, которых Анкара считает террористами. США, которые расценивают курдов как союзников в борьбе с террористической организацией “Исламское государство”, не поддержали запланированную операцию и отказались в ней участвовать.

