Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
10:51 • 68486 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
09:53 • 119642 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 125407 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 128604 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 117081 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 120712 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 128780 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146520 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114524 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125064 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

 • 118368 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 103580 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 100850 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 111940 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 80730 просмотра
публикации
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 111940 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

09:53 • 119642 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 125407 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 128604 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 139255 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

13:45 • 13652 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 17554 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 80730 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 100850 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 103580 просмотра
Актуальное
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Киев  •  УНН

 • 12903 просмотра

Read in English

Режиссер и сценарист Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет в своем доме в Санта-Монике. Он был соавтором легендарных комедий "Аэроплан!", "Голый пистолет" и " Горячие головы!".

Сценарист и режиссер хитовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет" Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет, передает УНН со ссылкой на NME.

Детали

Умер Джим Абрамс в возрасте 80-ти лет. О смерти выдающегося режиссера сообщил его сын Джозеф. Он сказал, что его отец умер естественной смертью в своем доме в Санта-Монике. 

Джим Абрахамс работал с Джерри и Дэвидом Цукерами над рядом популярных пародий, а трио, известное как ZAZ, работало вместе над многими хитовыми фильмами, в том числе "Аэроплан!" и "Голый пистолет".

Перед тем как в 1980 выпустить фильм "Аэроплан!" ZAZ взяли  перерыв во время которого делали пародии на рекламу. Лента получила 171 миллион долларов из бюджета всего в 3,5 миллиона долларов и регулярно появляется в списках "лучшей комедии всех времен".

Джим Абрахамс также работал над созданием телесериала 1982 года "Полицейский отряд!", в котором снялась Лесли Нильсен и поддельные полицейские шоу того времени.

Успешным был и снят в 1986 году фильм "Голый пистолет", получивший значительную прибыль в размере  152 миллионов  долларов.

К тому же большой успех Джиму Абрахамсу принес фильм "Горячие головы!" 1991 года с Чарли Шином в главной роли. Позже Абрахамс стал соавтором сценария  фильма 2006 года" Очень страшное кино 4".

Джим Абрахамс был соучредителем The Charlie Foundation to Help Cure Pediatric Epilepsy, который помогал детям с эпилепсией. Тяжелую форму этой болезни имел его сын Чарли. Впоследствии режиссер перенес свой опыт в творчество и в 1997 снял фильм "не навреди". 

Напомним

Барбара Тейлор Брэдфорд, автор легендарной книги "Женщина с большой буквы", умерла в своем доме после непродолжительной болезни. Писательница написала 40 романов, которые были переведены более чем на 40 языков в 90 странах мира.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости МираУНН Lite