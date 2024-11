Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Сценарист и режиссер хитовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет" Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет, передает УНН со ссылкой на NME.

Детали

Умер Джим Абрамс в возрасте 80-ти лет. О смерти выдающегося режиссера сообщил его сын Джозеф. Он сказал, что его отец умер естественной смертью в своем доме в Санта-Монике.

Джим Абрахамс работал с Джерри и Дэвидом Цукерами над рядом популярных пародий, а трио, известное как ZAZ, работало вместе над многими хитовыми фильмами, в том числе "Аэроплан!" и "Голый пистолет".

Перед тем как в 1980 выпустить фильм "Аэроплан!" ZAZ взяли перерыв во время которого делали пародии на рекламу. Лента получила 171 миллион долларов из бюджета всего в 3,5 миллиона долларов и регулярно появляется в списках "лучшей комедии всех времен".

Джим Абрахамс также работал над созданием телесериала 1982 года "Полицейский отряд!", в котором снялась Лесли Нильсен и поддельные полицейские шоу того времени.

Успешным был и снят в 1986 году фильм "Голый пистолет", получивший значительную прибыль в размере 152 миллионов долларов.

К тому же большой успех Джиму Абрахамсу принес фильм "Горячие головы!" 1991 года с Чарли Шином в главной роли. Позже Абрахамс стал соавтором сценария фильма 2006 года" Очень страшное кино 4".

Джим Абрахамс был соучредителем The Charlie Foundation to Help Cure Pediatric Epilepsy, который помогал детям с эпилепсией. Тяжелую форму этой болезни имел его сын Чарли. Впоследствии режиссер перенес свой опыт в творчество и в 1997 снял фильм "не навреди".

Напомним

Барбара Тейлор Брэдфорд, автор легендарной книги "Женщина с большой буквы", умерла в своем доме после непродолжительной болезни. Писательница написала 40 романов, которые были переведены более чем на 40 языков в 90 странах мира.