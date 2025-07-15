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Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Американская рэперша Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах, обнародовав скриншоты якобы интимных фото и угроз. В Великобритании такие действия считаются уголовным преступлением.

Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца

Скандальная американская рэперша Азилия Бэнкс публично обвинила звезду ММА Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах. Она обнародовала серию скриншотов, где, по ее словам, боец присылал ей нежелательные обнаженные фото, а затем якобы угрожал, чтобы она молчала. В Великобритании такие действия считаются уголовным преступлением. Сейчас представители обеих сторон воздерживаются от комментариев. Об этом пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

На скриншотах, опубликованных в ее аккаунте X 14 июля, Бэнкс поделилась сообщениями, якобы от Макгрегора, в которых она писала: "Не будь крысой, потому что всех крыс ловят", после того, как тот якобы прислал ей откровенные фотографии, а затем угрожал, чтобы она молчала.

Впрочем, рэперша не захотела молчать и выложила это фото в соцсети, прокомментировав действия ирландца.

"Как ты собираешься присылать с*чке фотографии кривого члена, а потом угрожать ей, чтобы она молчала. Ниггер, ты знаешь, кто я такая? Это ХАРАМ", - написала она.

В следующем твите она написала: "Как ты действительно собираешься сексуально домогаться меня членом картофельного фермера, а потом угрожать мне???? Дорогой... разве ты не пытаешься быть президентом Ирландии, что это дает семье?"

Когда пользователь X спросил, почему она поделилась фотографиями, Бэнкс написала: "Мы с Конором Макгрегором присылаем друг другу нежелательные обнаженные фотографии с 2016 года. LOL".

Она добавила: "Я никогда не встречала лепрекона, но сегодня у него день рождения, и он хочет, чтобы все загадали желание и задули свечу… Смешно, какая это была огромная приманка для шкафа… Мужчины настолько гомосексуальны и одержимы членом, что это даже не смешно".

NME обратился к представителям Бэнкс и Макгрегора за комментариями, но пока не получил ответа.

Справка

В Великобритании запрещено распространять или угрожать распространять частные фотографии или видео сексуального характера кого-либо без его разрешения.

Напомним

Макгрегор попал в заголовки газет в марте, когда объявил в Instagram, что намерен баллотироваться на пост президента Ирландии. Этот пост появился всего через несколько дней после того, как он появился в Белом доме с Дональдом Трампом в День Святого Патрика.

А в прошлом году его обязали выплатить почти 250 тысяч евро компенсации ущерба Никити Хэнд, которая выиграла иск, обвинив его в изнасиловании. Вероятный инцидент произошел в отеле в декабре 2018 года, но Макгрегор утверждал в суде, что встреча была полностью по согласию.

Алена Уткина

Алена Уткина

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