Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця

Скандальна американська реперка Азілія Бенкс публічно звинуватила зірку ММА Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила серію скриншотів, де, за її словами, боєць надсилав їй небажані оголені фото, а потім нібито погрожував, аби вона мовчала. У Великій Британії такі дії вважаються кримінальним злочином. Наразі представники обох сторін утримуються від коментарів. Про це пише УНН із посиланням на NME.

Деталі

На скріншотах, опублікованих у її обліковому записі X 14 липня, Бенкс поділилася повідомленнями, начебто від Макгрегора, в яких вона писала: "Не будь щуром, бо всіх щурів ловлять", після того, як той нібито надіслав їй відверті фотографії, а потім погрожував, аби вона мовчала.

Втім реперка не захотіла мовчати й виклала це фото у соцмережі, прокоментувавши дії ірландця.

"Як ти збираєшся надсилати с*чці фотографії кривого члена, а потім погрожувати їй аби вона мовчала. Ніґере, ти знаєш, хто я така? Це ХАРАМ", - написала вона.

У наступному твіті вона написала: "Як ти справді збираєшся сексуально домагатися мене членом картопляного фермера, а потім погрожувати мені???? Любий... хіба ти не намагаєшся бути президентом Ірландії, що це дає родині?"

Коли користувач X запитав, чому вона поділилася фотографіями Бенкс написала: "Ми з Конором Макгрегором надсилаємо один одному небажані оголені фотографії з 2016 року. LOL".

Вона додала: "Я ніколи не зустрічала леприкона, але сьогодні в нього день народження, і він хоче, щоб усі загадали бажання та задули свічку… Смішно, яка це була величезна приманка для шафи… Чоловіки настільки гомосексуальні та одержимі членом, що це навіть не смішно".

NME звернулася до представників Бенкса та Макгрегора за коментарями, але наразі не отримав відповіді.

Довідка

У Великій Британії заборонено поширювати або погрожувати поширювати приватні фотографії чи відео сексуального характеру когось без його дозволу.

Нагадаємо

Макгрегор потрапив у заголовки газет у березні, коли оголосив в Instagram, що має намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Цей пост з'явився лише через кілька днів після того, як він з'явився в Білому домі з Дональдом Трампом на День Святого Патріка.

А минулого року його зобов'язали виплатити майже 250 тисяч євро компенсації збитків Нікіті Хенд, яка виграла позов, звинувативши його у зґвалтуванні. Ймовірний інцидент стався в готелі в грудні 2018 року, але Макгрегор стверджував у суді, що зустріч була повністю за згодою.