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В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина

Киев • УНН

 • 2674 просмотра

Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе с юга.

В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина

Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Карту воздушных тревог Украины, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги

- сообщила КГВА в 23:05 в Telegram.

 "Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - предупредили Воздушные Силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04.

путин стремится к разрушениям, его нужно принуждать к миру силой - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4684 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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