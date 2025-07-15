В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина
Киев • УНН
Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе с юга.
Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Карту воздушных тревог Украины, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги
"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - предупредили Воздушные Силы ВСУ.
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04.
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