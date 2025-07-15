путин стремится к разрушениям, его нужно принуждать к миру силой - Подоляк

российский диктатор владимир путин хочет убийств и разрушений, а потому в общих интересах человечества принудить его к миру силой. Об этом написал в Telegram советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Как отметил Подоляк, путин "уже достал весь мир своей кровожадностью и ложью - от искусственного интеллекта Grok до Белого дома, от нейтральных до недавнего времени стран Северной Европы до Глобального Юга, на котором все меньше желающих оправдывать геноцид против Украины". Он добавил, что во время постправды настоящей правдой является правда украинцев, выстраданная на поле боя.

По мнению Подоляка, необходимость применения милитарного принуждения в отношении россии больше не считается одной из версий будущего.

кремль сорвал переговоры, и эта необходимость осталась единственным способом вернуть мир к нормальности – заявил советник Офиса президента Украины.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на FT сообщал, что президент США Дональд Трамп "поощрял" президента Украины Владимира Зеленского к ударам по российской территории. В телефонном разговоре, который состоялся 4 июля, он спросил, смогут ли ВСУ нанести удары по москве и санкт-петербургу.