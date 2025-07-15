путін прагне руйнувань, його треба примушувати до миру силою - Подоляк

російський диктатор володимир путін хоче вбивств і руйнувань, а тому в спільних інтересах людства примусити його до миру силою. Про це написав у Telegram радник Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

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Як зазначив Подоляк, путін "вже дістав весь світ своєю кровожерливістю і брехнею - від штучного інтелекту Grok до Білого дому, від нейтральних донедавна країн Північної Європи до Глобального Півдня, на якому дедалі менше охочих виправдовувати геноцид проти України". Він додав, що у час постправди справжньою правдою є правда українців, яка вистраждана на полі бою.

На думку Подоляка, необхідність застосування мілітарного примусу щодо росії більше не вважається однією з версій майбутнього.

кремль зірвав переговори, і ця необхідність лишилася єдиним способом повернути світ до нормальності – заявив радник Офісу президента України.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на FT повідомляв, що президент США Дональд Трамп "заохочував" президента України Володимира Зеленського до ударів по російській території. У телефонній розмові, яка сталась 4 липня, він запитав, чи зможуть ЗСУ завдати ударів по москві і санкт-петербургу.