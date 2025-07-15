Трамп "заохочував" Україну завдати ударів по москві та санкт-петербургу - Financial Times

Президент США Дональд Трамп у приватній розмові з президентом України "заохочував" до здійснення ударів по російській території. Він запитав свого українського колегу, чи зможуть ЗСУ вдарити по москві, якшо США нададуть Україні відповідну зброю, повідомляє УНН з посиланням на The Financial Times.

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За даними видання, телефонна розмова між президентами відбулась 4 липня. Двоє джерел FT повідомили, що бесіда Зеленського і Трампа знаменує собою різкий відхід від попередньої позиції Трампа щодо російсько-української війни та його передвиборчої обіцянки припинити участь США в "іноземних конфліктах".

Володимире, ти можеш вдарити по москві? Можеш вдарити й по санкт-петербургу? - запитав Трамп за даними видання.

У відповідь Зеленський нібито заявив: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Водночас Трамп дав зрозуміти, що підтримує цю ідею. Як зазначає видання, президент США бачить свою стратегію як таку, що має на меті "змусити росіян відчути біль" і змусити Кремль сісти за стіл переговорів з Україною.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що зміни у стратегії Трампа не вплинуть на російського диктатора володимира путіна. росія навпаки активізує зусилля щодо наступу в Україні впродовж 50 днів, каже політолог Руслан Бортник.