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Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
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Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог

Київ • УНН

 • 10185 перегляди

Політолог Руслан Бортник вважає, що зміни у стратегії Трампа не вплинуть на Путіна, а навпаки, росія активізує зусилля впродовж 50 днів. Цей термін, ймовірно, пов'язаний з новими мирними пропозиціями рф, і закінчується 2 вересня, у річницю завершення Другої світової війни.

Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог

Певні зміни у стратегії президента США Дональда Трампа щодо росії не вплине на диктатора володимира путіна. Навпаки, держава-агресор максимально активізує свої зусилля впродовж 50 днів, про які заявив очільник Білого дому, вважає політолог Руслан Бортник, повідомляє УНН.

Трамп не вплине на путіна

Гадаю на нас чекають два місяці максимальної ескалації. Це не зупинить путіна. Продемонструвати, що Трамп якось впливає на його позицію – це означає продемонструвати свою поразку. Я думаю, що це інтенсифікує переговори, бо з'явився ще один дедлайн у переговорах

 - вважає Руслан Бортник.

Політолог також нагадав про зустріч, яка відбулася між держсекретарем США Марком Рубіо та головою мзс росії сергієм лавровим. Скоріш за все, американська сторона оголосила термін у 50 днів, коли почула про нові мирні пропозиції від російської сторони. Натомість держава-агресор докладе всіх зусиль, щоб за ці 50 днів зміцнити свої позиції на фронті.

Нагадаю, що якісь пропозиції обговорювали лавров і Рубіо. Пропозиції лаврова можливо якось вплинули на американську сторону, можливо вони стали причиною того, що з'явилися ці 50 днів у переговорному процесі. Але я не думаю, що 10 мільярдів євро допомоги або додаткові Patriot – це ті речі, які сьогодні можуть зупинити росію. росія навпаки у ці 50 днів спробує досягти максимуму на фронті

 - пояснив Бортник.

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росія активізує наступальні дії

Разом з тим політолог скептично сприйняв можливості зупинити росію за допомогою нового пакета оборонної допомоги. Він нагадав, що значно потужніші пакети за часів Джо Байдена не досягли цієї мети.

Навіть великі пакети допомоги, прямої допомоги, 61 мільярд від Байдена, з поставками артилерії, бронетехніки, ракетних систем – навіть вони не зупиняли москву. Але з'явився певний трек, дедлайни. У переговорному процесі почалася певна динаміка

- вважає Бортник.

Експерт звернув увагу на значний символізм дедлайну у 50 днів, адже цей термін завершується 2 вересня – в річницю завершення Другої світової війни.

50 днів – цікавий термін. Якщо відрахувати з учорашнього дня – то він закінчується 2 вересня. Саме в цей день у 1945 році закінчилася Друга світова війна. Тут багато символічних речей. Якраз закінчиться літня кампанія – російська наступальна та українська оборонна 

- підкреслив Бортник.

Візит Келлога до Києва

На думку Бортника, візит спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога до Києва має на меті донести до української сторони деталі переговорних та інших процесів та загалом прозондувати ґрунт.

Келлог, мабуть, роз'яснює певні деталі. Він відіграє роль такого собі "наладчика", щоб регулювати процеси. Келлог пояснює деталі, Келлог проводить політичну розвідку. Він намагається зрозуміти, що відбувається в Україні, тому в нього дуже широке коло зустрічей. Разом з тим він генерал, тож прекрасно розуміється і у військовій справі. Ось така функція сьогодні Келлога

- пояснив Бортник.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
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Білий дім
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Джо Байден
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