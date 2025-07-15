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США віддаватимуть пріоритет Україні під час продажу озброєння - посол

Київ • УНН

 • 2554 перегляди

Сполучені Штати надаватимуть пріоритет закупівлям американського озброєння для України через Європу. Європа та Канада оплачуватимуть зброю, вироблену в США.

США віддаватимуть пріоритет Україні під час продажу озброєння - посол

Під час продажів американського озброєння іноземним покупцям Сполучені Штати будуть віддавати пріоритет закупівлям Європи для України. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News, пише УНН.

Деталі

Ми виробляємо найкращу зброю в світі, і всі хочуть її купити. І ми будемо надавати пріоритет зброї для України

– заявив він.

За словами Вітакера, відповідно до угоди, оголошеної в понеділок президентом США Дональдом Трампом, Європа і Канада будуть платити за озброєння, вироблене в Сполучених Штатах.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом, обговоривши засоби захисту від російських ударів та зміцнення позицій України. Лідери домовилися частіше зідзвонюватися для координації кроків.

Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну, а на заміну закупить у Сполучених Штатів Америки. Але постачання озброєння може затягнутися.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
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MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Канада
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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