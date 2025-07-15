США віддаватимуть пріоритет Україні під час продажу озброєння - посол
Київ • УНН
Сполучені Штати надаватимуть пріоритет закупівлям американського озброєння для України через Європу. Європа та Канада оплачуватимуть зброю, вироблену в США.
Під час продажів американського озброєння іноземним покупцям Сполучені Штати будуть віддавати пріоритет закупівлям Європи для України. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News, пише УНН.
Деталі
Ми виробляємо найкращу зброю в світі, і всі хочуть її купити. І ми будемо надавати пріоритет зброї для України
За словами Вітакера, відповідно до угоди, оголошеної в понеділок президентом США Дональдом Трампом, Європа і Канада будуть платити за озброєння, вироблене в Сполучених Штатах.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом, обговоривши засоби захисту від російських ударів та зміцнення позицій України. Лідери домовилися частіше зідзвонюватися для координації кроків.
Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну, а на заміну закупить у Сполучених Штатів Америки. Але постачання озброєння може затягнутися.