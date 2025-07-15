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США будут отдавать приоритет Украине при продаже вооружения - посол

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Соединенные Штаты будут отдавать приоритет закупкам американского вооружения для Украины через Европу. Европа и Канада будут оплачивать оружие, произведенное в США.

США будут отдавать приоритет Украине при продаже вооружения - посол

Во время продаж американского вооружения иностранным покупателям Соединенные Штаты будут отдавать приоритет закупкам Европы для Украины. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News, пишет УНН.

Детали

Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его купить. И мы будем отдавать приоритет оружию для Украины

– заявил он.

По словам Уитакера, согласно соглашению, объявленному в понедельник президентом США Дональдом Трампом, Европа и Канада будут платить за вооружение, произведенное в Соединенных Штатах.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом, обсудив средства защиты от российских ударов и укрепление позиций Украины. Лидеры договорились чаще созваниваться для координации шагов.

Германия отправит свои батареи ПВО Patriot в Украину, а взамен закупит у Соединенных Штатов Америки. Но поставки вооружения могут затянуться.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
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MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Канада
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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