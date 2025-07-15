Німеччина відправить в Україну свої батареї ППО Patriot і придбає нові у США
Київ • УНН
Німеччина передасть Україні батареї ППО Patriot, а на заміну закупить їх у США. Постачання озброєння може затягнутися на місяці, попри заклики Зеленського.
Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну, а на заміну закупить у Сполучених Штатів Америки. Але постачання озброєння може затягнутися. Про це інформує видання The Washington Post (WP)з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Президент Володимир Зеленський вже тривалий час закликає союзників надати Україні більше систем Patriot для посилення протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена передала кілька таких установок, однак згодом призупинила подальше постачання, оскільки Пентагон висловив занепокоєння щодо потенційного впливу на боєздатність американських збройних сил.
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Зазначається, що для обговорення деталей угоди 14 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до Вашингтона.
За словами Пісторіуса, рішення щодо двох систем Patriot для України буде прийнято протягом кількох днів або тижнів, але фактичне постачання першої системи "триватиме місяці".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати найближчим часом. Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що глава Міноборони Німеччини зустрінеться з главою Міноборони США щодо Patriot для України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме ключову роль у процесі закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для передачі Україні.
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