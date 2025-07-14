Деталі розмови із Трампом та додаткові системи Patriot: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте. Йшлося про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України, передає УНН.

... дуже хороша розмова, Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з Президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що у Києві цінують готовність надати додаткові "петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія.

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Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів. Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку! - резюмував Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Президентом США Дональдом Трампом. Обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України, а також "домовилися частіше зідзвонюватись"

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів