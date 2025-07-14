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"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
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"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
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Деталі розмови із Трампом та додаткові системи Patriot: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте, обговоривши співпрацю Європи та США для підтримки України. Йшлося про постачання додаткових "петріотів" та іншої зброї, а також про збільшення тиску на росію.

Деталі розмови із Трампом та додаткові системи Patriot: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте. Йшлося про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України, передає УНН.

... дуже хороша розмова, Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з Президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України 

- повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що у Києві цінують готовність надати додаткові "петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія.

17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп 14.07.25, 18:55 • 31422 перегляди

Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів. Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку! 

- резюмував Зеленський.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Президентом США Дональдом Трампом. Обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України, а також "домовилися частіше зідзвонюватись"

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
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НАТО
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