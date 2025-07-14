Детали разговора с Трампом и дополнительные системы Patriot: Зеленский поговорил с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Генсеком НАТО Марком Рютте. Речь шла о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины, передает УНН.

... очень хороший разговор, Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с Президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что в Киеве ценят готовность предоставить дополнительные "патриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия.

17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп

Также будет поставка другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов. Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей. Спасибо, Марк! - резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский провел "очень хороший разговор" с Президентом США Дональдом Трампом. Обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить позиции Украины, а также "договорились чаще созваниваться"

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней