Германия отправит в Украину свои батареи ПВО Patriot и приобретет новые у США
Киев • УНН
Германия передаст Украине батареи ПВО Patriot, а взамен закупит их у США. Поставки вооружения могут затянуться на месяцы, несмотря на призывы Зеленского.
Германия отправит свои батареи ПВО Patriot в Украину, а взамен закупит у Соединенных Штатов Америки. Но поставки вооружения могут затянуться. Об этом информирует издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Президент Владимир Зеленский уже длительное время призывает союзников предоставить Украине больше систем Patriot для усиления противовоздушной обороны. Администрация Байдена передала несколько таких установок, однако впоследствии приостановила дальнейшие поставки, поскольку Пентагон выразил обеспокоенность относительно потенциального влияния на боеспособность американских вооруженных сил.
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Отмечается, что для обсуждения деталей соглашения 14 июля министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Вашингтон.
По словам Писториуса, решение по двум системам Patriot для Украины будет принято в течение нескольких дней или недель, но фактическая поставка первой системы "займет месяцы".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать в ближайшее время. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что глава Минобороны Германии встретится с главой Минобороны США по Patriot для Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна будет играть ключевую роль в процессе закупки систем противовоздушной обороны Patriot у США для передачи Украине.
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