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Германия отправит в Украину свои батареи ПВО Patriot и приобретет новые у США

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Германия передаст Украине батареи ПВО Patriot, а взамен закупит их у США. Поставки вооружения могут затянуться на месяцы, несмотря на призывы Зеленского.

Германия отправит в Украину свои батареи ПВО Patriot и приобретет новые у США

Германия отправит свои батареи ПВО Patriot в Украину, а взамен закупит у Соединенных Штатов Америки. Но поставки вооружения могут затянуться. Об этом информирует издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Президент Владимир Зеленский уже длительное время призывает союзников предоставить Украине больше систем Patriot для усиления противовоздушной обороны. Администрация Байдена передала несколько таких установок, однако впоследствии приостановила дальнейшие поставки, поскольку Пентагон выразил обеспокоенность относительно потенциального влияния на боеспособность американских вооруженных сил.

Германия отправит Украине батареи ПВО Patriot, закупая замену у США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома после встречи на условиях анонимности

- говорится в сообщении WP.

Отмечается, что для обсуждения деталей соглашения 14 июля министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Вашингтон.

По словам Писториуса, решение по двум системам Patriot для Украины будет принято в течение нескольких дней или недель, но фактическая поставка первой системы "займет месяцы".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать в ближайшее время. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что глава Минобороны Германии встретится с главой Минобороны США по Patriot для Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна будет играть ключевую роль в процессе закупки систем противовоздушной обороны Patriot у США для передачи Украине. 

Детали разговора с Трампом и дополнительные системы Patriot: Зеленский поговорил с генсеком НАТО14.07.25, 22:10 • 1454 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Пентагон
Вашингтон Пост
Белый дом
НАТО
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Борис Писториус
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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