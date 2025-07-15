Німеччина відіграє ключову роль у закупівлі систем Patriot для України - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме ключову роль у процесі закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для передачі Україні. Про це інформує УНН з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в соцмережі Х.

Президент Трамп сьогодні виступив з важливою ініціативою: Сполучені Штати нададуть Україні великомасштабну зброю, якщо її європейські партнери профінансують це. Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його, що Німеччина зробить вирішальний внесок - написав Мерц.

За його словами, Німеччина робить це у власних інтересах і це допоможе Україні захиститися від бомбардувань з боку Росії.

"Тільки таким чином тиск на Москву, щоб вона нарешті домовилась про мир, посилиться. Зрештою, ми показуємо, що ми об'єднуємо зусилля як партнери з питань політики безпеки. Зараз ми швидко уточнимо деталі. Ми зв'язуємося з нашими партнерами з цією метою", - додав канцлер.

Нагадаємо

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про готовність країни купити додаткові системи ППО Patriot у США для передачі Україні. Він обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом.

Європейські партнери зроблять внесок у закупівлю систем Patriot для України, тоді як НАТО не буде безпосередньо залучено. Німеччина та Норвегія обговорюють фінансування кількох систем, очікуючи схвалення США.

17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп