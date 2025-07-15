Німеччина відіграє ключову роль у закупівлі систем Patriot для України - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна зробить вирішальний внесок у фінансування систем ППО Patriot для України. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувань та посилить тиск на Москву для досягнення миру.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме ключову роль у процесі закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для передачі Україні. Про це інформує УНН з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в соцмережі Х.
Президент Трамп сьогодні виступив з важливою ініціативою: Сполучені Штати нададуть Україні великомасштабну зброю, якщо її європейські партнери профінансують це. Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його, що Німеччина зробить вирішальний внесок
За його словами, Німеччина робить це у власних інтересах і це допоможе Україні захиститися від бомбардувань з боку Росії.
"Тільки таким чином тиск на Москву, щоб вона нарешті домовилась про мир, посилиться. Зрештою, ми показуємо, що ми об'єднуємо зусилля як партнери з питань політики безпеки. Зараз ми швидко уточнимо деталі. Ми зв'язуємося з нашими партнерами з цією метою", - додав канцлер.
Нагадаємо
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про готовність країни купити додаткові системи ППО Patriot у США для передачі Україні. Він обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом.
Європейські партнери зроблять внесок у закупівлю систем Patriot для України, тоді як НАТО не буде безпосередньо залучено. Німеччина та Норвегія обговорюють фінансування кількох систем, очікуючи схвалення США.
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп 14.07.25, 17:55 • 31582 перегляди