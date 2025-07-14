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Шахед-136
MIM-104 Patriot

Європейські партнери вкладуться у Patriot для України, ідеться про "більше, ніж три" системи - Берлін

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Європейські партнери зроблять внесок у закупівлю систем Patriot для України, тоді як НАТО не буде безпосередньо залучено. Німеччина та Норвегія обговорюють фінансування кількох систем, очікуючи схвалення США.

Європейські партнери вкладуться у Patriot для України, ідеться про "більше, ніж три" системи - Берлін

Європейські партнери зроблять внесок у закупівлю систем Patriot для України, тоді як НАТО не буде безпосередньо залучено, з посиланням на речника уряду Німеччини повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Видання вказує, що минулого тижня були "повідомлення про те, що Німеччина оплатить дві системи, а Норвегія - ще одну".

Але тепер речник підтвердив, що "з точки зору ЄС, переговори стосуються більш ніж трьох систем Patriot для України", повідомляє Reuters.

"Зараз ведуться обговорення щодо способів реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх візьме на себе та як вони будуть фінансуватися", - сказав речник, маючи на увазі візит міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса до Вашингтона.

Речник також додав, що Німеччина спостерігає "більшу концентрацію російських військ", додавши, що "ми повинні зміцнити оборону України" у відповідь.

Водночас tagesschau пише, що уряд Німеччини очікує схвалення США на постачання додаткових систем ППО Patriot Україні. Умови будуть уточнені під час сьогоднішніх переговорів міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса у Вашингтоні, повідомив речник Міністерства оборони країни в Берліні. "Уряд Німеччини запропонував оплатити дві системи Patriot, а також обговорюється питання щодо третьої", - вказало при цьому tagesschau. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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