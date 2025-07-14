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Европейские партнеры вложатся в Patriot для Украины, речь идет о "более чем трех" системах - Берлин

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Европейские партнеры внесут вклад в закупку систем Patriot для Украины, тогда как НАТО не будет непосредственно вовлечено. Германия и Норвегия обсуждают финансирование нескольких систем, ожидая одобрения США.

Европейские партнеры вложатся в Patriot для Украины, речь идет о "более чем трех" системах - Берлин

Европейские партнеры внесут вклад в закупку систем Patriot для Украины, тогда как НАТО не будет непосредственно вовлечено, со ссылкой на спикера правительства Германии сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что на прошлой неделе были "сообщения о том, что Германия оплатит две системы, а Норвегия - еще одну".

Но теперь спикер подтвердил, что "с точки зрения ЕС, переговоры касаются более чем трех систем Patriot для Украины", сообщает Reuters.

"Сейчас ведутся обсуждения относительно способов реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться", - сказал спикер, имея в виду визит министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Вашингтон.

Спикер также добавил, что Германия наблюдает "большую концентрацию российских войск", добавив, что "мы должны укрепить оборону Украины" в ответ.

В то же время tagesschau пишет, что правительство Германии ожидает одобрения США на поставку дополнительных систем ПВО Patriot Украине. Условия будут уточнены во время сегодняшних переговоров министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Вашингтоне, сообщил спикер Министерства обороны страны в Берлине. "Правительство Германии предложило оплатить две системы Patriot, а также обсуждается вопрос о третьей", - указало при этом tagesschau.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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