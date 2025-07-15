Германия играет ключевую роль в закупке систем Patriot для Украины - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме ключову роль у процесі закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для передачі Україні. Про це інформує УНН з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в соцмережі Х.

Президент Трамп выступил сегодня с важной инициативой: Соединенные Штаты предоставят Украине крупномасштабное оружие, если ее европейские партнеры профинансируют это. Мы с президентом Трампом несколько раз обсуждали это в последние дни. Я заверил его, что Германия внесет решающий вклад - написал Мерц.

По его словам, Германия делает это в собственных интересах, и это поможет Украине защититься от бомбардировок со стороны России.

"Только таким образом давление на Москву, чтобы она наконец договорилась о мире, усилится. В конце концов, мы показываем, что мы объединяем усилия как партнеры по вопросам политики безопасности. Сейчас мы быстро уточним детали. Мы связываемся с нашими партнерами с этой целью", - добавил канцлер.

Напомним

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о готовности страны купить дополнительные системы ПВО Patriot у США для передачи Украине. Он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Европейские партнеры внесут вклад в закупку систем Patriot для Украины, тогда как НАТО не будет непосредственно вовлечено. Германия и Норвегия обсуждают финансирование нескольких систем, ожидая одобрения США.

17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп