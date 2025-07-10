Німеччина готова придбати Patriot у США для України - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова купити системи ППО Patriot у США та надати їх Україні, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб зробити їх доступними для України", – сказав Мерц сьогодні на Конференції з відновлення України.

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Мерц сказав, що минулого тижня він попросив президента США Дональда Трампа доставити Patriot, додавши: "Американцям самим потрібні деякі з них, але у них їх також багато. Ще не остаточно визначено, чи буде здійснено поставку".

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Додамо

Системи ППО Patriot американського виробництва є основною частиною протиповітряної оборони США та низки інших союзників НАТО.

Видання нагадує, що у грудні США погодилися надіслати систему Patriot до України, але експерти заявили, що для навчання солдатів знадобляться місяці, а для її експлуатації знадобиться близько 90 військовослужбовців.