Германия готова приобрести Patriot у США для Украины - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности страны купить дополнительные системы ПВО Patriot у США для передачи Украине. Он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готова купить системы ПВО Patriot у США и предоставить их Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы сделать их доступными для Украины", – сказал Мерц сегодня на Конференции по восстановлению Украины.
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Мерц сказал, что на прошлой неделе он попросил президента США Дональда Трампа доставить Patriot, добавив: "Американцам самим нужны некоторые из них, но у них их также много. Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка".
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Системы ПВО Patriot американского производства являются основной частью противовоздушной обороны США и ряда других союзников НАТО.
Издание напоминает, что в декабре США согласились направить систему Patriot в Украину, но эксперты заявили, что для обучения солдат понадобятся месяцы, а для ее эксплуатации понадобится около 90 военнослужащих.