Германия готова приобрести Patriot у США для Украины - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готова купить системы ПВО Patriot у США и предоставить их Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы сделать их доступными для Украины", – сказал Мерц сегодня на Конференции по восстановлению Украины.

Это очень дорого: Трамп рассмотрит передачу Украине системы Patriot

Мерц сказал, что на прошлой неделе он попросил президента США Дональда Трампа доставить Patriot, добавив: "Американцам самим нужны некоторые из них, но у них их также много. Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка".

Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине еще одной системы Patriot - WSJ

Добавим

Системы ПВО Patriot американского производства являются основной частью противовоздушной обороны США и ряда других союзников НАТО.

Издание напоминает, что в декабре США согласились направить систему Patriot в Украину, но эксперты заявили, что для обучения солдат понадобятся месяцы, а для ее эксплуатации понадобится около 90 военнослужащих.