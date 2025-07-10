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Германия готова приобрести Patriot у США для Украины - Мерц

Киев • УНН

 • 69 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности страны купить дополнительные системы ПВО Patriot у США для передачи Украине. Он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Германия готова приобрести Patriot у США для Украины - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готова купить системы ПВО Patriot у США и предоставить их Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы сделать их доступными для Украины", – сказал Мерц сегодня на Конференции по восстановлению Украины.

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Мерц сказал, что на прошлой неделе он попросил президента США Дональда Трампа доставить Patriot, добавив: "Американцам самим нужны некоторые из них, но у них их также много. Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка".

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Добавим

Системы ПВО Patriot американского производства являются основной частью противовоздушной обороны США и ряда других союзников НАТО.

Издание напоминает, что в декабре США согласились направить систему Patriot в Украину, но эксперты заявили, что для обучения солдат понадобятся месяцы, а для ее эксплуатации понадобится около 90 военнослужащих.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
НАТО
MIM-104 Patriot
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина
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