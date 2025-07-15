Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог

Определенные изменения в стратегии президента США Дональда Трампа по отношению к россии не повлияют на диктатора владимира путина. Напротив, государство-агрессор максимально активизирует свои усилия в течение 50 дней, о которых заявил глава Белого дома, считает политолог Руслан Бортник, сообщает УНН.

Трамп не повлияет на Путина

Думаю, нас ждут два месяца максимальной эскалации. Это не остановит путина. Продемонстрировать, что Трамп как-то влияет на его позицию – это значит продемонстрировать свое поражение. Я думаю, что это интенсифицирует переговоры, потому что появился еще один дедлайн в переговорах - считает Руслан Бортник.

Политолог также напомнил о встрече, которая состоялась между госсекретарем США Марком Рубио и главой мид россии сергеем лавровым. Скорее всего, американская сторона объявила срок в 50 дней, когда услышала о новых мирных предложениях от российской стороны. Вместо этого государство-агрессор приложит все усилия, чтобы за эти 50 дней укрепить свои позиции на фронте.

Напомню, что какие-то предложения обсуждали лавров и Рубио. Предложения лаврова, возможно, как-то повлияли на американскую сторону, возможно, они стали причиной того, что появились эти 50 дней в переговорном процессе. Но я не думаю, что 10 миллиардов евро помощи или дополнительные Patriot – это те вещи, которые сегодня могут остановить россию. россия, наоборот, в эти 50 дней попытается достичь максимума на фронте - пояснил Бортник.

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россия активизирует наступательные действия

Вместе с тем политолог скептически воспринял возможности остановить россию с помощью нового пакета оборонной помощи. Он напомнил, что значительно более мощные пакеты во времена Джо Байдена не достигли этой цели.

Даже большие пакеты помощи, прямой помощи, 61 миллиард от Байдена, с поставками артиллерии, бронетехники, ракетных систем – даже они не останавливали Москву. Но появился определенный трек, дедлайны. В переговорном процессе началась определенная динамика - считает Бортник.

Эксперт обратил внимание на значительный символизм дедлайна в 50 дней, ведь этот срок завершается 2 сентября – в годовщину завершения Второй мировой войны.

50 дней – интересный срок. Если отсчитать со вчерашнего дня – то он заканчивается 2 сентября. Именно в этот день в 1945 году закончилась Вторая мировая война. Здесь много символических вещей. Как раз закончится летняя кампания – российская наступательная и украинская оборонительная - подчеркнул Бортник.

Визит Келлога в Киев

По мнению Бортника, визит спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога в Киев имеет целью донести до украинской стороны детали переговорных и других процессов и в целом прозондировать почву.

Келлог, видимо, разъясняет определенные детали. Он играет роль такого себе "наладчика", чтобы регулировать процессы. Келлог объясняет детали, Келлог проводит политическую разведку. Он пытается понять, что происходит в Украине, поэтому у него очень широкий круг встреч. Вместе с тем он генерал, поэтому прекрасно разбирается и в военном деле. Вот такая функция сегодня у Келлога - пояснил Бортник.

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