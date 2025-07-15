Трамп "поощрял" Украину наносить удары по москве и санкт-петербургу - Financial Times

Президент США Дональд Трамп в частной беседе с президентом Украины "поощрял" нанесение ударов по российской территории. Он спросил своего украинского коллегу, смогут ли ВСУ ударить по москве, если США предоставят Украине соответствующее оружие, сообщает УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

По данным издания, телефонный разговор между президентами состоялся 4 июля. Два источника FT сообщили, что беседа Зеленского и Трампа знаменует собой резкий отход от предыдущей позиции Трампа по российско-украинской войне и его предвыборного обещания прекратить участие США в "иностранных конфликтах".

Владимир, ты можешь ударить по москве? Можешь ударить и по санкт-петербургу? - спросил Трамп по данным издания.

В ответ Зеленский якобы заявил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".

В то же время Трамп дал понять, что поддерживает эту идею. Как отмечает издание, президент США видит свою стратегию как такую, которая имеет целью "заставить россиян почувствовать боль", и заставить Кремль сесть за стол переговоров с Украиной.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что изменения в стратегии Трампа не повлияют на российского диктатора владимира путина. россия наоборот активизирует усилия по наступлению в Украине в течение 50 дней, говорит политолог Руслан Бортник.