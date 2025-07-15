У Києві та низці областей тривога: в чому причина
Київ • УНН
Увечері 15 липня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу з півдня.
Увечері 15 липня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Карту повітряних тривог України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - попередили Повітряні Сили ЗСУ.
Карта повітряних тривог станом на 23:04.
путін прагне руйнувань, його треба примушувати до миру силою - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4744 перегляди