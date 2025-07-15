У Києві та низці областей тривога: в чому причина

Увечері 15 липня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Карту повітряних тривог України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги - повідомила КМВА о 23:05 в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - попередили Повітряні Сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 23:04.

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