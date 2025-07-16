Новый пакет санкций против России набирает обороты в Конгрессе США - Линдси Грэм

Во вторник, 15 июля, американский сенатор Линдси Грэм сообщил, что законопроект о новом пакете санкций против России набирает все более широкую поддержку в Палате представителей. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу политика в социальной сети Х (Twitter).

Детали

В своем сообщении Линдси Грэм отметил, что количество соавторов документа достигло 88, при этом они равномерно представлены от обеих партий.

Так, к инициативе присоединился председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс, который, по словам Грэма, имеет значительный авторитет в вопросах национальной безопасности и сотрудничества с президентом Дональдом Трампом.

По словам сенатора, поддержка законопроекта, который предоставит президенту США Дональду Трампу "конгрессовый рычаг" для возможного прекращения кровопролития, продолжает расти.

"Продолжает расти поддержка нашего законопроекта, который даст президенту Трампу кувалду со стороны Конгресса, если потребуется, чтобы положить конец этой кровопролитной бойне", – написал Грэм.

Контекст

В начале мая сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет новые "сокрушительные" санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор Владимир Путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.

Напомним

Сенаторы США разрекламировали двухпартийный законопроект, который предоставит президенту Трампу мощные санкции против России. Это происходит на фоне охлаждения отношений Трампа с Путиным и готовности президента США усилить давление на РФ.