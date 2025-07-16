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Новий пакет санкцій проти росії набирає обертів у Конгресі США - Ліндсі Грем

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Законопроєкт про новий пакет санкцій проти росії отримує широку підтримку в Палаті представників США, кількість співавторів досягла 88. До ініціативи приєднався голова Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс, що посилює позиції документа.

Новий пакет санкцій проти росії набирає обертів у Конгресі США - Ліндсі Грем

У вівторок, 15 липня американський сенатор Ліндсі Грем повідомив, що законопроєкт про новий пакет санкцій проти росії набирає дедалі ширшу підтримку в Палаті представників. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку політика у соціальній мережі Х (Twitter).

Деталі

У своєму дописі Ліндсі Грем зазначив, що кількість співавторів документа сягнула 88, при цьому вони рівномірно представлені з обох партій.

Так, до ініціативи приєднався голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс, який, за словами Грема, має значний авторитет у питаннях національної безпеки та співпраці з президентом Дональдом Трампом.

За словами сенатора, підтримка законопроєкту, який надасть президентові США Дональду Трампу "конгресовий важіль" для можливого припинення кровопролиття, продовжує зростати.

"Продовжує зростати підтримка нашого законопроєкту, який дасть президенту Трампу кувалду з боку Конгресу, якщо буде потрібно, щоб покласти край цій кровопролитній бійні", – написав Грем.

Контекст

На початку травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить нові "нищівні" санкції проти росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо російський диктатор володимир путін не почне серйозних переговорів про припинення війни в Україні.  

Нагадаємо

Сенатори США розрекламували двопартійний законопроєкт, що надасть президенту Трампу потужні санкції проти росії. Це відбувається на тлі охолодження відносин Трампа з путіним та готовності президента США посилити тиск на рф.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Палата представників США
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
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