Сенатори США мають намір "озброїти" Трампа потужними санкціями для тиску на росію - ЗМІ

У неділю сенатори Сполучених Штатів розрекламували двопартійний законопроект, який перед візитом спеціального посланця США Кіта Келлога до України озброїть президента Дональда Трампа санкціями типу "кувалда" для застосування проти росії.

Очільник Білого дому заявив, що буде відкритий до законопроекту про санкції, оскільки відносини з його російським диктатором володимиром путіним стають дедалі прохолоднішими, пише УНН з посиланням на AFP.

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Спеціальний посланець США Кіт Келлог має розпочати свій черговий візит до України, тоді як Трамп заявив, що в понеділок зробить "важливу заяву щодо росії".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що його законопроект, який набирає обертів, на тлі того, що мирні зусилля в Україні, що проводяться під проводом Вашингтона, не досягають успіху, має підтримку більшості в Сенаті.

Законопроект дозволить Трампу переслідувати економіку путіна та всі ті країни, які підтримують його військову машину – сказав Грем телеведучому CBS News.

Трамп, який неодноразово заявляв, що "розчарований" путіним, оскільки москва розв'язала смертельні ракетні обстріли Києва, натякнув, що, можливо, нарешті буде готовий посилити санкції. Президент США стримувався протягом останніх шести місяців, намагаючись переконати Путіна припинити війну.

Але терпіння президента-республіканця, схоже, вичерпується. Він заявив журналістам під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, що путін говорить "багато дурниць" щодо України.

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Минулого тижня Трамп також погодився надіслати Зеленському більше зброї, зокрема через угоду з НАТО, яка передбачатиме закупівлю Альянсом американської зброї для відправки в Україну.

У четвер Трамп, схоже, підтримав законопроект, не уточнюючи, чи використовуватиме він його для запровадження санкцій проти москви.

Вони збираються ухвалити дуже великий і дуже різкий законопроект про санкції, але президент вирішить, чи хоче він його застосувати – сказав Трамп телеведучому NBC.

На запитання під час засідання кабінету міністрів про його зацікавленість у законопроекті Трамп відповів:

Я дуже серйозно до нього ставлюся - сказав президент США.

Цей пакет Конгресу, який ми розглядаємо, дасть президенту Трампу можливість запровадити 500% тарифи на будь-яку країну, яка допомагає росії – сказав Грем,

Він додав, що це можуть бути економіки, які купують російські товари, такі як Китай, Індія чи Бразилія.

Це справді кувалда, якою володіє президент Трамп, щоб покласти край цій війні – сказав Грем.

Доповнення

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей. Україна підтримує принцип президента США Дональда Трампа "мир через силу" на тлі небажання росії припиняти вогонь.