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Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
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Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
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Сенаторы США намерены «вооружить» Трампа мощными санкциями для давления на Россию – СМИ

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Сенаторы США разрекламировали двухпартийный законопроект, который предоставит президенту Трампу мощные санкции против России. Это происходит на фоне охлаждения отношений Трампа с Путиным и готовности президента США усилить давление на РФ.

Сенаторы США намерены «вооружить» Трампа мощными санкциями для давления на Россию – СМИ

В воскресенье сенаторы Соединенных Штатов прорекламировали двухпартийный законопроект, который перед визитом специального посланника США Кита Келлога в Украину вооружит президента Дональда Трампа санкциями типа "кувалда" для применения против России.

Глава Белого дома заявил, что будет открыт для законопроекта о санкциях, поскольку отношения с его российским диктатором Владимиром Путиным становятся все более прохладными, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Специальный посланник США Кит Келлог должен начать свой очередной визит в Украину, тогда как Трамп заявил, что в понедельник сделает "важное заявление по России".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что его законопроект, набирающий обороты, на фоне того, что мирные усилия в Украине, проводимые под руководством Вашингтона, не достигают успеха, имеет поддержку большинства в Сенате.

Законопроект позволит Трампу преследовать экономику Путина и все те страны, которые поддерживают его военную машину

– сказал Грэм телеведущему CBS News.

Трамп, который неоднократно заявлял, что "разочарован" Путиным, поскольку Москва развязала смертельные ракетные обстрелы Киева, намекнул, что, возможно, наконец будет готов усилить санкции. Президент США сдерживался в течение последних шести месяцев, пытаясь убедить Путина прекратить войну.

Но терпение президента-республиканца, похоже, иссякает. Он заявил журналистам во время заседания кабинета министров в Белом доме, что Путин говорит "много глупостей" по Украине.

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На прошлой неделе Трамп также согласился отправить Зеленскому больше оружия, в частности через соглашение с НАТО, которое будет предусматривать закупку Альянсом американского оружия для отправки в Украину.

В четверг Трамп, похоже, поддержал законопроект, не уточняя, будет ли он использовать его для введения санкций против Москвы.

Они собираются принять очень большой и очень резкий законопроект о санкциях, но президент решит, хочет ли он его применить

– сказал Трамп телеведущему NBC.

На вопрос во время заседания кабинета министров о его заинтересованности в законопроекте Трамп ответил: 

Я очень серьезно к нему отношусь

- сказал президент США.

Этот пакет Конгресса, который мы рассматриваем, даст президенту Трампу возможность ввести 500% тарифы на любую страну, которая помогает России

– сказал Грэм,

Он добавил, что это могут быть экономики, которые покупают российские товары, такие как Китай, Индия или Бразилия.

Это действительно кувалда, которой владеет президент Трамп, чтобы положить конец этой войне

 – сказал Грэм.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения обороны, безопасности, оружия, санкций и защиты людей. Украина поддерживает принцип президента США Дональда Трампа "мир через силу" на фоне нежелания России прекращать огонь.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
НАТО
Линдси Грэм
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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