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ВР одобрила продление мобилизации - нардеп

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Верховная Рада Украины 304 голосами одобрила продление всеобщей мобилизации. Она будет действовать с 7 августа по 5 ноября, в течение 90 дней.

ВР одобрила продление мобилизации - нардеп

Верховная Рада одобрила продление всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября 2025 года, сообщили в депутатском корпусе во вторник, пишет УНН.

Так же Рада одобрила продление всеобщей мобилизации. "За" - 304. Так же 1 против (Гончаренко Алексей) и воздержался (Мазурашу Георгий). Тоже введут в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября

- написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Рада в 16-й раз продлила военное положение - нардеп15.07.25, 13:29 • 1804 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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