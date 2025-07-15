ВР одобрила продление мобилизации - нардеп

Верховная Рада одобрила продление всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября 2025 года, сообщили в депутатском корпусе во вторник, пишет УНН.

Так же Рада одобрила продление всеобщей мобилизации. "За" - 304. Так же 1 против (Гончаренко Алексей) и воздержался (Мазурашу Георгий). Тоже введут в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября