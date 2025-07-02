Масової мобілізації до 25 років не буде, заборони на освіту для чоловіків поки що теж немає - Веніславський

Жодних змін щодо мобілізації громадян до 25 років Верховна Рада не ухвалювала, законодавчих обмежень на здобуття освіти для чоловіків віком від 25 років наразі теж не існує. Водночас право на освіту все частіше використовується для уникнення мобілізації, тож уряд може шукати відповідні рішення для розв'язання цієї проблеми. Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає кореспондент УНН.

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Законом України передбачено, що громадяни України до 25-річного віку не будуть призиватися на військову службу. Є кілька обмежень, тобто мова може йти про громадян України до 25 років, які є військовозобов'язаними. Але для цієї категорії осіб ми передбачили контракт. Ніякої масової мобілізації осіб до 25 років не буде. Ніяких змін з цього приводу Верховна Рада не ухвалювала - повідомив Веніславський.

Щодо заборони на здобуття освіти чоловіками віком від 25 років і вище, він наголосив, що такого закону в Україні наразі немає.

Не можу вам сказати зараз, не бачив відповідного законопроєкту, який би обмежив таке право. Взагалі будь-яке обмеження на здобуття освіти вони будуть сумнівно конституційними, тому що Конституція гарантує право на освіту - сказав Веніславський.

Нардеп додав, що наразі постала складна дилема, яка виникла з початком повномасштабної війни. Як зазначив посадовець, право на освіту дедалі частіше використовується не за призначенням — як інструмент для уникнення мобілізації, а не для здобуття знань.

Треба підходити дуже раціонально, аби з одного боку не обмежити право на освіту, а з іншого - не дозволити зловживань. І кількість аспірантів, кількість студентів відчутно зросла, тому якісь запобіжники мають бути. Але я ще раз підкреслю, що не бачив відповідних законодавчих змін, тому мені складно коментувати це питання - зазначив він.

За словами Веніславського у 2022–2023 роках спостерігалося стрімке зростання кількості вступників віком від 30 до понад 50 років. Також значно побільшало охочих здобути післядипломну освіту - зокрема вступити до аспірантури чи докторантури, часто на платній основі.

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