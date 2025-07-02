Массовой мобилизации до 25 лет не будет, запрета на образование для мужчин пока тоже нет – Вениславский

Верховная Рада не принимала никаких изменений относительно мобилизации граждан до 25 лет, законодательных ограничений на получение образования для мужчин старше 25 лет пока также не существует. В то же время право на образование все чаще используется для избежания мобилизации, поэтому правительство может искать соответствующие решения для разрешения этой проблемы. Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.

Детали

Законом Украины предусмотрено, что граждане Украины до 25-летнего возраста не будут призываться на военную службу. Есть несколько ограничений, то есть речь может идти о гражданах Украины до 25 лет, которые являются военнообязанными. Но для этой категории лиц мы предусмотрели контракт. Никакой массовой мобилизации лиц до 25 лет не будет. Никаких изменений по этому поводу Верховная Рада не принимала - сообщил Вениславский.

Относительно запрета на получение образования мужчинами в возрасте от 25 лет и старше, он подчеркнул, что такого закона в Украине пока нет.

Не могу вам сказать сейчас, не видел соответствующего законопроекта, который бы ограничил такое право. Вообще любые ограничения на получение образования будут сомнительно конституционными, потому что Конституция гарантирует право на образование - сказал Вениславский.

Нардеп добавил, что сейчас встала сложная дилемма, возникшая с началом полномасштабной войны. Как отметил чиновник, право на образование все чаще используется не по назначению — как инструмент для избежания мобилизации, а не для получения знаний.

Нужно подходить очень рационально, чтобы с одной стороны не ограничить право на образование, а с другой - не допустить злоупотреблений. И количество аспирантов, количество студентов ощутимо возросло, поэтому какие-то предохранители должны быть. Но я еще раз подчеркну, что не видел соответствующих законодательных изменений, поэтому мне сложно комментировать этот вопрос - отметил он.

По словам Вениславского, в 2022–2023 годах наблюдался стремительный рост количества поступающих в возрасте от 30 до более 50 лет. Также значительно увеличилось желающих получить последипломное образование - в частности поступить в аспирантуру или докторантуру, часто на платной основе.

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