ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп

Верховна Рада схвалила продовження загальної мобілізації на 90 днів, до 5 листопада 2025 року, повідомили у депутатському корпусі у вівторок, пише УНН.

Так само Рада схвалила продовження загальної мобілізації. "За" - 304. Так само 1 проти (Гончаренко Олексій) і утримався (Мазурашу Георгій). Теж введуть у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Верховна Рада також схвалила продовження воєнного стану до 5 листопада, повідомив нардеп.

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Доповнення

Як повідомляли раніше в оборонному комітеті, жодних змін щодо мобілізації громадян до 25 років парламент не ухвалював, законодавчих обмежень на здобуття освіти для чоловіків віком від 25 років наразі теж не існує. Водночас право на освіту все частіше використовується для уникнення мобілізації, тож уряд може шукати відповідні рішення для розв'язання цієї проблеми.

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