Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил

Фармацевтический рынок Украины вот уже более 5 месяцев находится в "подвешенном" состоянии. Ведь все это время власти, совместно с игроками рынка не могут принять окончательное решение по возобновлению маркетинговых договоров между фармпроизводителями и аптеками.

По состоянию на июль 2025 года продолжается обсуждение очередного правительственного постановления, которое должно регулировать ограничения маркетинговых платежей, рассказал УНН народный депутат, член профильного Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский. Он также добавил, что последний вариант документа о регулировании фармрынка не содержит четких ограничений по размеру маркетинговых платежей, однако процесс согласования блокируется из-за юридических оговорок.

Продолжается обсуждение уже третьей или даже четвертой версии постановления, и в последних вариантах больше нет никаких процентных ограничений. Есть ряд объективных причин, почему введение таких ограничений является юридически сложным. Свои выводы предоставили и Министерство юстиции, и Министерство здравоохранения — оба ведомства не поддерживают идею установления жестких процентных пределов. В результате ситуация зависла: правительство находится в поиске решения, которое позволит выйти из этого регуляторного тупика. Производители, как и раньше, настаивают на ограничениях, а розничный сегмент — в основном против них. Есть надежда, что уже на следующей неделе процесс будет завершен и появится финализированное решение - рассказал Заславский.

Тем временем рынок продолжает находиться в состоянии неопределенности, без возможности планировать бизнес. Ведь регулирование маркетинговых соглашений в значительной степени влияет на финансовую модель аптечных сетей, дистрибьюторов и самих производителей. В отсутствие четких правил участники рынка не могут прогнозировать доходы, вести переговоры с партнерами или принимать стратегические решения по ассортименту.

Участники отрасли также отмечают, что затягивание процесса уже имеет негативные последствия. Во-первых, за этот период не удалось достичь ожидаемого снижения цен на лекарства. Во-вторых, возникла путаница в отчетности, юридических обязательствах и условиях сотрудничества между сторонами, что повышает риски и затраты.

Кроме того, народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева, как писал УНН ранее, подчеркнула, что сейчас наибольшие трудности вызывает поиск баланса между государственным регулированием и хозяйственной автономией. Ведь закон позволяет устанавливать порядок и условия предоставления маркетинговых услуг - это поддерживается большинством участников рынка.

Однако, когда речь идет об установлении предельных объемов в виде процентов – возникает уже совсем другая ситуация. Часть рынка считает, что это — форма вмешательства в договорные отношения, которая может быть признана как ограничение хозяйственной свободы. С другой стороны — ограничения необходимы, чтобы предотвратить возможные злоупотребления, а главное — создать условия для снижения цен на лекарства.

В то же время Дмитриева заявила, что в Европе нет ограничений, касающихся процентов на маркетинг. Там делают ставку на прозрачность финансовых отношений, запрет недобросовестной конкуренции, раскрытие маркетинговых платежей, и единых для всех участников рынка правилах, которые не препятствуют конкуренции.

Напомним

С 1 марта 2025 года в Украине действует постановление Кабинета Министров №168, которым было временно запрещено заключение маркетинговых договоров между фармпроизводителями и аптеками. Также документ установил ограничения на торговые надбавки на лекарства. По замыслу правительства, такие меры должны были снизить цены на лекарственные средства и повысить прозрачность отношений между участниками рынка.

Однако, по оценкам профильных аналитиков, по состоянию на июнь 2025 года ожидаемого эффекта достичь не удалось. Напротив — зафиксирован рост стоимости лекарств. В благотворительном фонде "Пациенты Украины" также заявляют, что большинство пациентов не заметили улучшения ни в ценообразовании, ни в доступности медикаментов.