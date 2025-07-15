Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу хранится в Овальном кабинете Белого дома. «Челси», победитель турнира, получит копию трофея.
Президент США Дональд Трамп заявил, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу, который завоевал "Челси", хранится в Овальном кабинете Белого дома. Вместо этого лондонцы получат новый трофей для своего клубного музея.
Об этом Трамп заявил в интервью спортивному стриминговому сервису DAZN, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, президент FIFА Инфантино привез трофей в Белый дом, после чего представители FIFA решили не забирать его, а сделать новый. "Именно так.
Они сказали:
Не могли бы вы немного подержать этот трофей? Мы поставили его в Овальном кабинете
И тогда я спросил:
Когда вы собираетесь забрать трофей?
Он говорит: "Мы никогда его не заберем", - сказал Трамп.
Дополнение
В воскресенье, 14 июля, английский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. В финальном матче лондонцы в американском Ист-Ратерфорде на "Метлайф Стэдиум" разгромили французский "Пари Сен-Жермен".
«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира 202514.07.25, 01:15 • 3718 просмотров
Во время церемонии награждения Дональд Трамп вместе с Инфантино принял участие в церемонии награждения и вручил трофей капитану "Челси" Рису Джеймсу.
Однако вместо того, чтобы покинуть сцену после официальной части, Трамп решил остаться и присоединиться к празднованиям английского клуба прямо на подиуме, что не понравилось лидеру "Челси" Коулу Палмеру.
Палмер удивленно посмотрел на Трампа и сказал: "Что он здесь делает?". Также Палмер задержал рукой Джеймса, чтобы тот не поднимал трофей, пока Трамп находился на подиуме.
Я знал, что он будет здесь, но не знал, что он будет на трибуне, когда мы будем поднимать трофей, поэтому я был немного озадачен, да
Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен рассказал, что Трамп восхищается Палмером после просмотра его потрясающего выступления в финале.
Я самый большой фанат "Челси". Я ваш большой поклонник. Молодец
Хотя Палмер на заднем плане выглядел озадаченным, Фримен рассказал, что Джеймс попросил разрешения у Трампа поднять трофей. Когда Палмер сказал:
Нет, нет, просто подождите, подождите… подождите… подождите
Джеймс повернулся к президенту США, чтобы получить его одобрение.
Сообщается, что Джеймс спросил: "Я могу поднять?", а Трамп ответил: "О, мы можем, хорошо".
Кроме того, Инфантино вручил золотую медаль Трампу.
Напомним
В ноябре прошлого года Международная федерация футбола (FIFA) представила обновленный трофей Клубного чемпионата мира, который получит победитель обновленного турнира. Трофей выполнен из золота и может превратиться из щита в многогранную и орбитальную структуру. На его поверхности выгравированы записи, в том числе и на русском языке.