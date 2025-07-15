Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию

Президент США Дональд Трамп заявил, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу, который завоевал "Челси", хранится в Овальном кабинете Белого дома. Вместо этого лондонцы получат новый трофей для своего клубного музея.

Об этом Трамп заявил в интервью спортивному стриминговому сервису DAZN, передает УНН.

Детали

Как заявил Трамп, президент FIFА Инфантино привез трофей в Белый дом, после чего представители FIFA решили не забирать его, а сделать новый. "Именно так.

Они сказали:

Не могли бы вы немного подержать этот трофей? Мы поставили его в Овальном кабинете

И тогда я спросил:

Когда вы собираетесь забрать трофей?

Он говорит: "Мы никогда его не заберем", - сказал Трамп.

Дополнение

В воскресенье, 14 июля, английский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. В финальном матче лондонцы в американском Ист-Ратерфорде на "Метлайф Стэдиум" разгромили французский "Пари Сен-Жермен".

«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира 2025

Во время церемонии награждения Дональд Трамп вместе с Инфантино принял участие в церемонии награждения и вручил трофей капитану "Челси" Рису Джеймсу.

Однако вместо того, чтобы покинуть сцену после официальной части, Трамп решил остаться и присоединиться к празднованиям английского клуба прямо на подиуме, что не понравилось лидеру "Челси" Коулу Палмеру.

Палмер удивленно посмотрел на Трампа и сказал: "Что он здесь делает?". Также Палмер задержал рукой Джеймса, чтобы тот не поднимал трофей, пока Трамп находился на подиуме.

Я знал, что он будет здесь, но не знал, что он будет на трибуне, когда мы будем поднимать трофей, поэтому я был немного озадачен, да - сказал Палмер.

Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен рассказал, что Трамп восхищается Палмером после просмотра его потрясающего выступления в финале.

Я самый большой фанат "Челси". Я ваш большой поклонник. Молодец - сказал Трамп Палмеру, утверждает Фримен.

Хотя Палмер на заднем плане выглядел озадаченным, Фримен рассказал, что Джеймс попросил разрешения у Трампа поднять трофей. Когда Палмер сказал:

Нет, нет, просто подождите, подождите… подождите… подождите

Джеймс повернулся к президенту США, чтобы получить его одобрение.

Сообщается, что Джеймс спросил: "Я могу поднять?", а Трамп ответил: "О, мы можем, хорошо".

Кроме того, Инфантино вручил золотую медаль Трампу.

Напомним

В ноябре прошлого года Международная федерация футбола (FIFA) представила обновленный трофей Клубного чемпионата мира, который получит победитель обновленного турнира. Трофей выполнен из золота и может превратиться из щита в многогранную и орбитальную структуру. На его поверхности выгравированы записи, в том числе и на русском языке.