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Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу з футболу зберігається в Овальному кабінеті Білого дому. "Челсі", переможець турніру, отримає копію трофея.

Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію

Президент США Дональд Трамп заявив, що оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу з футболу, який здобув "Челсі" зберігається в Овальному кабінеті Білого дому. Натомість лондонці отримають новий трофей для свого клубного музею.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю спортивному стрімінговому сервісу DAZN, передає УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, президент FIFА Інфантіно привіз трофей до Білого дому, після чого представники FIFA вирішили не забирати його, а зробити новий. "Саме так.

Вони сказали: 

Чи не могли б ви трохи потримати цей трофей? Ми поставили його в Овальному кабінеті

І тоді я запитав:

Коли ви збираєтеся забрати трофей?

Він каже: "Ми ніколи його не заберемо", - сказав Трамп.

Доповнення

У неділю, 14 липня, англійський "Челсі" став переможцем Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року. У фінальному матчі лондонці в американському Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум" розгромили французький "Парі Сен-Жермен".

"Челсі" розгромив "ПСЖ" у фіналі Клубного чемпіонату світу 202514.07.25, 01:15 • 3720 переглядiв

Під час церемонії нагородження, Дональд Трамп разом із Інфантіно взяв участь у церемонії нагородження й вручив трофей капітану "Челсі" Рісу Джеймсу.

Проте замість того, щоб залишити сцену після офіційної частини, Трамп вирішив залишитися й приєднатися до святкувань англійського клубу прямо на подіумі, що не сподобалося лідеру "Челсі" Коулу Палмеру.

Палмер здивовано подивився на Трампа та сказав: "Що він тут робить?". Також Палмер затримав рукою Джеймса, щоб той не підіймав трофей, поки Трамп перебував на подіумі.

Я знав, що він буде тут, але не знав, що він буде на трибуні, коли ми підніматимемо трофей, тому я був трохи спантеличений, так

- сказав Палмер.

Експерт з читання по губах Джеремі Фрімен розповів, що Трамп захоплюється Палмером після перегляду його приголомшливого виступу у фіналі.

Я найбільший фанат "Челсі". Я ваш великий шанувальник. Молодець

- сказав Трамп Палмеру, стверджує Фрімен.

Хоча Палмер на задньому плані виглядав спантеличеним, Фрімен розповів, що Джеймс попросив дозволу у Трампа підняти трофей.

Коли Палмер сказав: 

Ні, ні, просто зачекайте, зачекайте… зачекайте… зачекайте

Джеймс повернувся до президента США, щоб отримати його схвалення.

Повідомляється, що Джеймс запитав: "Я можу підняти?", а Трамп відповів: "О, ми можемо, добре". 

Окрім того, Інфантіно вручив золоту медаль Трампу.

Нагадаємо

В листопаді минулого року Міжнародна федерація футболу (FIFA) представила оновлений трофей Клубного чемпіонату світу, який отримає переможець оновленого турніру. Трофей виконаний із золота та може перетворитися із щита на багатогранну та орбітальну структуру. На його поверхні вигравірувано записи, зокрема і російською мовою. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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