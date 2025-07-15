2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых

За период с 2022 по 2024 годы включительно народный депутат, которого подозревают во взяточничестве на сумму более полумиллиона гривен, Сергей Кузьминых получил компенсации от государства на общую сумму 2 млн 517 тыс. 613 грн, сообщает УНН.

Согласно декларациям народного депутата Сергея Кузьминых, в 2022 году, именно тогда, когда нардеп брал полумиллионную взятку, он получил от государства:

478 833 грн – возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью

90 000 грн – компенсации стоимости проезда

236 200 грн – компенсации аренды жилья в Киеве

В 2023 году, когда по делу о взятке Кузьминых уже шли судебные заседания, нардеп, согласно декларации, получил от государства в качестве компенсации:

644 160 грн – возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью

90 000 грн – компенсации стоимости проезда

33 650 грн – компенсации аренды жилья в Киеве

А в 2024 году суммы компенсаций составили:

726 720 грн – возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью

90 000 грн – компенсации стоимости проезда

128 050 грн – компенсации аренды жилья в Киеве

То есть, несмотря на то, что уже более 2 лет по делу о полумиллионной взятке Кузьминых продолжаются судебные заседания – украинцы продолжают из собственных карманов оплачивать нардепу комфортную жизнь. Так, согласно Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" все три года нардеп получал возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, таких как расходы на канцелярию, функционирование приемной народного депутата на округе и расходы на командировки. Да, именно те командировки, из-за которых Кузьминых неоднократно не приходил в суд. Выходит, украинцы за свой счет спонсировали неявку нардепа на судебные заседания. Общая сумма компенсации этих расходов за три года достигла 1 млн 849 тыс. 713 грн. Сумма впечатляет.

Что же касается компенсации стоимости проезда Кузьминых – по этому пункту украинцы за три года заплатили 270 тыс. грн. Интересно, а эти расходы включали в себя компенсацию за проезд Кузьминых в суд?

И последний интересный пункт расходов – компенсация аренды жилья в Киеве для нардепа Кузьминых. Ведь собственного в столице у него нет. Зато в Житомире, согласно декларации за 2024 год, нардеп проживает в квартире своей несовершеннолетней дочери.

А в Киеве ему квартиру арендуют украинцы. За три года из государственного бюджета на это пришлось потратить 397 тыс. 900 грн. Также отметим, что за 2023 год компенсация стоимости жилья значительно меньше, чем в другие годы – около 34 тыс. грн, в противовес более 200 тыс. грн в 2022 и более 100 тыс. грн в 2024. Интересно, что другие пункты компенсаций в 2023 году не ниже, чем в 2022 и 2024 годах.

Ситуация, когда государство в течение трех лет продолжает тратить на содержание народного депутата Сергея Кузьминых более 2,5 млн грн, при том что нардепа официально подозревают во взяточничестве, выглядит не просто цинично — она является вопиющей несправедливостью.

В то время, когда страна ведет войну, десятки тысяч людей потеряли жилье, бизнес или стабильную работу, — граждане из собственных карманов платят за аренду жилья, проезд и так называемую "депутатскую деятельность" Сергея Кузьминых, который, вместо того чтобы присутствовать на судебных заседаниях, регулярно отчитывается о командировках и получает компенсации.

Напомним

Нардепа, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас идет стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается. По информации, предоставленной ВАКС, из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.