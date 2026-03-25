В Британии задержали подозреваемых в поджоге «скорых» еврейской организации

В Лондоне задержаны двое мужчин по подозрению в поджогах машин скорой помощи, обслуживавших еврейскую общину на севере города. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

По информации правоохранителей, мужчинам 47 и 45 лет, их задержали по разным адресам. Оба остаются под стражей. Расследование продолжается, и, по предварительным данным, по меньшей мере три человека могут быть причастны к поджогам.

Поджог произошел в ночь на понедельник в районе Голдерс-Грин: были уничтожены четыре автомобиля скорой помощи, которыми управляет волонтерская служба экстренной помощи Hatzola Northwest. В машинах взорвались газовые баллоны, из-за чего людей из соседних домов эвакуировали. В местной синагоге повреждены окна.

Полиция рассматривает возможную связь инцидента с экстремизмом. Британские власти также обвиняют Иран в использовании преступных посредников для проведения операций в Европе против диссидентов и еврейских общин.

