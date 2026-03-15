В Иране заявили о якобы подготовке США провокации "подобной терактам 11 сентября"
Киев • УНН
Али Лариджани заявил о вероятной подготовке американцами инцидента для обвинения Тегерана. Никаких доказательств в подтверждение этого заявления не предоставлено.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США якобы могут организовать инцидент, "подобный терактам 11 сентября", чтобы обвинить в нем Иран. Об этом пишет УНН.
Детали
По словам Лариджани, которые он опубликовал на своей странице в соцсети Х, Тегеран выступает против подобных сценариев и не находится в состоянии войны с американским народом. Иранский чиновник также подчеркнул, что страна не поддерживает террористические действия.
Каких-либо доказательств в подтверждение этого заявления иранская сторона не предоставила.
