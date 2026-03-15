В Ірані заявили про нібито підготовку США провокації "подібної до терактів 11 вересня"
Київ • УНН
Алі Ларіджані заявив про ймовірну підготовку американцями інциденту для звинувачення Тегерана. Жодних доказів на підтвердження цієї заяви не надано.
Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що США нібито можуть організувати інцидент, "подібний до терактів 11 вересня", щоб звинуватити в ньому Іран. Про це пише УНН.
Деталі
За словами Ларіджані, які він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х, Тегеран виступає проти подібних сценаріїв і не перебуває у стані війни з американським народом. Іранський посадовець також наголосив, що країна не підтримує терористичні дії.
Будь-яких доказів на підтвердження цієї заяви іранська сторона не надала.
