У Британії затримали підозрюваних у підпалі "швидких" єврейської організації

У Лондоні затримали двох чоловіків за підозрою у підпалах машин швидкої допомоги, що обслуговували єврейську громаду на півночі міста. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, чоловікам 47 та 45 років, їх затримали за різними адресами. Обидва залишаються під вартою. Розслідування триває, і, за попередніми даними, щонайменше троє людей можуть бути причетні до підпалів.

Підпал стався у ніч на понеділок у районі Голдерс-Грін: було знищено чотири автомобілі швидкої допомоги, якими керує волонтерська служба екстреної допомоги Hatzola Northwest. В машинах вибухнули газові балони через що, людей із сусідніх будинків евакуювали. У місцевій синагозі пошкоджені вікна.

Поліція розглядає можливий зв’язок інциденту з екстремізмом. Британська влада також звинувачує Іран у використанні злочинних посередників для проведення операцій у Європі проти дисидентів та єврейських громад.

В Ірані заявили про нібито підготовку США провокації "подібної до терактів 11 вересня"