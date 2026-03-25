$43.920.0950.900.01
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
37%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Сергей Ребров
Роксолана Пыртко
Актуальные места
Украина
Львов
Одесса
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
YouTube
Шахед-136

Украина сможет обеспечить необходимые объемы газа – МИД об угрозах Орбана

Киев • УНН

 • 14 просмотра

МИД уверяет о наличии альтернативных источников газа для Украины. Венгрия рискует потерять огромные прибыли из-за политических решений премьера.

Украина сможет обеспечить необходимые объемы газа – МИД об угрозах Орбана

Прекращение поставок газа из Венгрии не повлияет кардинальным образом на Украину, но в то же время Будапешт рискует потерять значительные доходы. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Подробности

"Я общался с нашими профильными ведомствами, и могу вам подтвердить, что по состоянию на сейчас не прекращен этот импорт из Венгрии. Если премьер-министр Орбан решит его прекратить, считаем, что единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии, и венгров более миллиарда долларов, которые Венгрия получила, например, за прошлый год", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что единственным следствием того, что Венгрия прекратит поставки газа в Украину, будет то, что Орбан заберет этот миллиард долларов у венгров.

"Это его дело, если он хочет это делать. Украина имеет на сегодня необходимые объемы газа и знает, откуда их получить - даже в случае прекращения поставок из Венгрии. Украина, в отличие от Венгрии, является диверсифицированной страной и в свое время приняла необходимые меры, чтобы поставки энергоресурсов были диверсифицированы", - добавил Тихий.

Напомним

Венгрия останавливает поступление газа и блокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро из-за нефтепровода "Дружба". Виктор Орбан требует возобновления поставок.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика