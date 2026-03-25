Украина сможет обеспечить необходимые объемы газа – МИД об угрозах Орбана

Прекращение поставок газа из Венгрии не повлияет кардинальным образом на Украину, но в то же время Будапешт рискует потерять значительные доходы. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

"Я общался с нашими профильными ведомствами, и могу вам подтвердить, что по состоянию на сейчас не прекращен этот импорт из Венгрии. Если премьер-министр Орбан решит его прекратить, считаем, что единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии, и венгров более миллиарда долларов, которые Венгрия получила, например, за прошлый год", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что единственным следствием того, что Венгрия прекратит поставки газа в Украину, будет то, что Орбан заберет этот миллиард долларов у венгров.

"Это его дело, если он хочет это делать. Украина имеет на сегодня необходимые объемы газа и знает, откуда их получить - даже в случае прекращения поставок из Венгрии. Украина, в отличие от Венгрии, является диверсифицированной страной и в свое время приняла необходимые меры, чтобы поставки энергоресурсов были диверсифицированы", - добавил Тихий.

Венгрия останавливает поступление газа и блокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро из-за нефтепровода "Дружба". Виктор Орбан требует возобновления поставок.